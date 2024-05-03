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Yaşam

Tekirdağ'ın 20 yıllık sadık dostu leylek "Gelendost", Naip Mahallesi'nin geçici sakini sayılıyor

Tekirdağ'da Naip Mahallesi'nde 20 yıldır aynı yuvada konaklayan leylek, mahallelinin maskotu oldu.

Mesut Karaduman  | 03.05.2024 - Güncelleme : 03.05.2024
Tekirdağ'ın 20 yıllık sadık dostu leylek "Gelendost", Naip Mahallesi'nin geçici sakini sayılıyor Fotoğraf: Mesut Karaduman / AA

Tekirdağ

Mahallenin "Gelendost" ismini koyduğu leylek 2004 yılından bu yana ilkbaharda geldiği yuvada sonbahara kadar Naip Mahallesi'ne misafir oluyor.

Mahalle sakinlerinden Serdar Gök, "Gelendost"un yirmi yıldır elektrik direğindeki yuvasına aksatmadan geldiğini söyledi.

Kahvehane ile şarküteri arasında bulunan direkteki yuvasında kuluçkaya yatan leyleğin yavrularının çıkmasını beklediklerini ifade eden Gök, "Bu leylek bizim kankamız oldu artık. Onunla böyle gün geçiriyoruz. Onun da yavrularının çıkmasını bekliyoruz şimdi. Yavrular da çıktı mı daha güzel olacak. Buranın maskotu oldu, buraya leylek için geliyor insanlar." dedi.

Gök, vatandaşların zaman zaman leyleği görmek için mahalleye geldiklerini, yuvaya kurulan kameradan da kendileri merak edince leyleği izlediklerini dile getirdi.

Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce kurulan kamera sayesinde de vatandaşlar leyleğin yuvasını izleyebiliyor.

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