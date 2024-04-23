Dolar
32.57
Euro
34.83
Altın
2,330.27
ETH/USDT
3,223.30
BTC/USDT
66,651.00
BIST 100
9,645.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde “TRT Çocuk Şenliği”nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği’ne katılan çocuklarla fotoğraf çektirdi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i vatandaşlar ziyaret ediyor
logo
Kurumsal Haberler, Yaşam

AA personelinin çocukları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda "gazeteci" oldu

Anadolu Ajansı (AA) personeli çocukları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda anne ve babaların mesleğini deneyimleyerek, bir günlüğüne "gazeteci" oldu.

Fatma Sevinç Çetin  | 23.04.2024 - Güncelleme : 23.04.2024
AA personelinin çocukları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda "gazeteci" oldu Fotoğraf: Osmancan Gürdoğan/AA

Ankara

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, AA'da renkli etkinliklerle kutlandı.

Etkinliklerin ardından AA personeli, 23 Nisan dolayısıyla görevlerini çocuklarına devretti.

Eline mikrofon alan, stüdyoda kamera başına geçen ve haber yazan çocuklar, bir günlüğüne anne ve babaların mesleğini deneyimledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TCG Nusret Müze Gemisi, İzmir'de halkın ziyaretine açıldı
Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk dünyası çocukları ve TRT Çocuk Şenliği konuk çocuklarıyla bir araya geldi
Samsun'da "TCG-Yıldırım" ve TCSG-Dost" ziyarete açıldı
Opera Sahnesi, 23 Nisan'da çocuk sesleri ve şarkılarıyla yankılanıyor

Benzer haberler

AA personelinin çocukları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda "gazeteci" oldu

AA personelinin çocukları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda "gazeteci" oldu

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Anadolu Ajansı'nda çocuklarla buluştu

AA Genel Müdürü Karagöz: Kanıt belgeseli duymayan, görmeyen dünyayı harekete geçirme teşebbüsüdür

Emine Erdoğan: AA'nın "Kanıt" belgeseli yüzyılın en önemli belgeleri arasında

Emine Erdoğan: AA'nın "Kanıt" belgeseli yüzyılın en önemli belgeleri arasında
Anadolu Ajansı 2023 Yılı Genel Kurul Toplantısı Davet Duyurusu

Anadolu Ajansı 2023 Yılı Genel Kurul Toplantısı Davet Duyurusu
Uluslararası fotoğraf yarışmalarında AA foto muhabirlerine ödül

Uluslararası fotoğraf yarışmalarında AA foto muhabirlerine ödül
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet