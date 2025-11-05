Dolar
logo
Kurumsal Haberler

AA'nın savaş muhabirliği eğitiminde gazeteciler sahada karşılaşacakları koşullara hazırlandı

Anadolu Ajansı, Polis Akademisi Başkanlığı ve TİKA işbirliğinde düzenlenen "28. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"nde gazeteciler, savaş, afet ve olağanüstü hallerde sahada karşılaşabilecekleri koşullara ilişkin eğitim aldı.

Emrullah Cesur  | 05.11.2025 - Güncelleme : 05.11.2025
AA'nın savaş muhabirliği eğitiminde gazeteciler sahada karşılaşacakları koşullara hazırlandı Fotoğraf: İsmail Kaplan/AA

Ankara

Anadolu Ajansı (AA), Polis Akademisi Başkanlığı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğinde düzenlenen "28. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"nde gazeteciler, savaş, afet ve olağanüstü hallerde sahada karşılaşabilecekleri koşullara ilişkin eğitim aldı.

AA'dan 9, Cibuti, Tunus, Senegal, Nijer, Kamerun, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Gabon, Gine Cumhuriyeti ve Çad olmak üzere 9 farklı ülkeden 15 yabancı gazetecinin yer aldığı eğitimlerde savaş, yangın, sel, deprem gibi afetlerde görev yapan gazetecilerin zor şartlarda nasıl davranmaları gerektiğine yönelik bilgiler hem teorik hem de pratik uygulamalarla veriliyor.

Bu kapsamda eğitimin ilk 2 gününde alanında uzman eğitmenler tarafından "savaş teorisi ve terminolojisi", "dezenformasyondan korunma", "savaş hukuku", "deniz operasyonları" ile "hava operasyonları" konularında katılımcılar bilgilendirildi, ilk yardım eğitimleri verildi.

Eğitimin üçüncü gününde Polis Akademisi Anıttepe yerleşkesinde gazeteciler, "olağanüstü hallerde teknoloji ve bilgi iletim güvenliği", "Afrika jeopolitiği", "olağanüstü durumlarda medya yönetimi ve yayın ilkeleri" eğitimlerini aldı.

Daha sonra eğitim, uygulamalı olarak Polis Akademisinin Gölbaşı yerleşkesinde devam etti.

Burada katılımcılara tazyikli su, biber gazı ve sis bombasıyla yapılan müdahalelerde nasıl davranmaları gerektiği anlatıldı, toplumsal olaylar, kurşun geçirmez ekipman ve gaz maskesi kullanımı konularında bilgi verilerek, bu tür durumlara hazırlıklı olmaları amacıyla canlandırmalı eğitim yapıldı.

