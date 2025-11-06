Kazakistan’da Türk Haber Ajansları Birliğinin Genel Kurulu toplandı
Kazakistan’ın başkenti Astana’da Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’ın resmi haber ajanslarından oluşan Türk Haber Ajansları Birliğinin (ATNA) 2.Genel Kurulu toplantısı yapıldı.
Astana
Kazakistan’ın Qazcontent Devlet Medya Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ayna Zadabek’in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC) Yönetim Kurulu Üyesi Fuad Gadilli, Kırgızistan Milli Haber Ajansı (Kabar) Departman Müdürü Nurcan Kamaliyeva, Özbekistan Devlet Haber Ajansı (UzA) Baş Editörü Javlonbek Azizov ile Macaristan Haber Ajansı (MTI) İçerik Müdürü Istvan Zoltan Toth ve ATNA Genel Sekreteri Elşen Şahbalayev katıldı.
- AA'dan Türk devletlerindeki genç gazetecilere eğitim desteği
- Anadolu Ajansı, Kazakistan'da medya şirketleriyle yapay zeka alanındaki tecrübesini paylaştı
Toplantıda, AA Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş ile AA Stratejik İletişim ve Dış İlişkiler Müdürü Bilgehan Öztürk de yer aldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
ATNA’nın kurumsallaşması başta olmak üzere üye ülke haber ajansları arasında tecrübe ve içerik paylaşımının yanı sıra ATNA’nın uluslararası arenada tanınırlığının artırılması gibi konuların ele alındığı toplantıda, Anadolu Ajansı ATNA’nın dönem başkanlığını Kazakistan’ın Qazcontent Medya Şirketi’ne devretti.
Qazcontent Devlet Medya Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Zadabek, yaptığı konuşmada, yeni görevlerinin kendilerine büyük bir sorumluluk yüklediğini söyledi.
Kazakistan’ın Türk dünyasının ortak haber ağının oluşturulmasındaki kilit rolüne işaret eden Zadabek, bugüne kadar ATNA’nın daha çok kurumsallaşması üzerine çalıştıklarını şimdi ise somut projeleri hayata geçirmeye yöneleceklerini bildirdi.
AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Özhan ise toplantıda yaptığı konuşmada, kurul üyelerine AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz’ün selamlarını iletti.
Karagöz’ün ATNA’nın 2023’te kurulduğundan beri aktif ve verimli bir platform haline geleceğine inandığını aktaran Özhan, Anadolu Ajansı’nın Türk dünyasının haber ajanlarını bir araya getiren ATNA’nın ilk başkanı olarak seçilmesinden büyük gurur duyduklarını belirtti.
Özhan, AA dönem başkanlığında ATNA’nın kurumsal altyapısının güçlendiğini ve üye haber ajanslar arasındaki işbirliğinin ise yeni bir seviyeye çıktığını kaydetti.
Konuşması sonrası Özhan, ATNA’nın yeni dönem başkanı seçilen Kazakistan’ın Qazcontent Devlet Medya Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Zadabek’e ise her yıl İstanbul’da düzenlenen “İstanbul Photo Awards” yarışmasının 10 yıldır seçilen ve ödül alan fotoğraflarının derlendiği kitabı hediye etti.
AZERTAC Yönetim Kurulu Üyesi Gadilli, toplantıda yaptığı konuşmada, 2 yılda kayda değer sonuçlar elde ettiklerini özellikle haber ajansları arasındaki işbirliğinin sistematik nitelik kazandığını kaydetti.
Gadilli, bundan sonra ATNA çerçevesindeki çalışmaları birleşik Türk dünyasının haber ağını oluşturmaya yönelik yapılması gerektiğinin altını çizdi.
UzA Baş Editörü Azizov ise konuşmasında kısa süre içinde ATNA’nın kayda değer gelişme kaydettiğini ve ATNA üyesi ülkelerin haber ajansları olarak büyük potansiyele sahip olduklarını belirtti.
Bugüne kadar ATNA işbirliği çerçevesinde UzA gazetecilerinin Anadolu Ajansının “Savaş Muhabiri” eğitimine katıldığını anlatan Azizov, ortak katkı ve karşılıklı destekle ATNA’nın uluslararası arenada daha güçlü ve tanınan bir kurum haline gelebileceğini bildirdi.
ATNA Genel Sekreteri Şahbalayev, ATNA’nın kurumsallaşması sürecindeki başarılı dönem başkanlığından dolayı Anadolu Ajansına teşekkür etti.
Şahbalayev, ATNA’nın son iki yıldır Türk devletleri için birleşik bir haber alanı oluşturma hedefine doğru adım adım ilerlediklerini ve bugünkü toplantının ise bu süreçte önemli bir aşama olacağını sözlerine ekledi.
AA Stratejik İletişim ve Dış İlişkiler Müdürü Öztürk tarafından ATNA’nın resmi web sitesinin tanıtıldığı toplantıda ayrıca Macaristan’ın MTI Haber Ajansının ATNA’ya gözlemci üye olarak kabul edilmesi kararlaştırıldı.
Bunun yanı sıra ATNA Genel Sekreterinin görevi bir yıl daha uzatılırken bir sonraki ATNA Genel Kurulu Toplantısının Azerbaycan’da düzenlenmesine karar verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.