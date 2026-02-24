Dolar
43.85
Euro
51.69
Altın
5,149.46
ETH/USDT
1,823.80
BTC/USDT
63,087.00
BIST 100
14,037.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kazakistan, su seviyesi düşen Hazar Denizi için 2 milyon dolardan fazla kaynak ayırdı

Kazakistan hükümeti, son yıllarda su seviyesindeki düşüşle gündeme gelen Hazar Denizi'nin korunması ve bilimsel olarak incelenmesi amacıyla 1,1 milyar tenge (2 milyon 200 bin dolardan fazla) kaynak ayırma kararı aldı.

Meiramgul Kussainova  | 24.02.2026 - Güncelleme : 24.02.2026
Kazakistan, su seviyesi düşen Hazar Denizi için 2 milyon dolardan fazla kaynak ayırdı

Astana

Dünyanın en büyük "kapalı gölü" olan Hazar Denizi'nin çekilmesiyle ilgili Kazakistan hükümeti adım attı.

Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov tarafından imzalanan kararnamede, 1,1 milyar tengenin Hazar Denizi'nin ekolojik sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla hükümet rezervinden karşılanacağı belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ayrılan fonun, geçen yıl Hazar kıyısındaki Aktau kentinde kurulan Hazar Denizi Bilimsel Araştırma Enstitüsü'ne tahsis edileceği kaydedilen kararnamede, finansmanın enstitünün bilimsel kapasitesini güçlendirmeyi hedeflediği aktarıldı.

Kararnamede, kaynakların, deniz izleme faaliyetlerinde kullanılacak ekipmanların temini ile hidrobiyoloji ve hidrokimya laboratuvarlarının donatılmasına yönlendirileceği ve böylece enstitünün doğrudan deniz alanında kapsamlı izleme çalışmalarına başlayabileceği, hidrometeorolojik ve biyolojik parametreleri düzenli olarak takip ederek Kazakistan'ın deniz alanına ilişkin bilimsel veri tabanını genişletebileceği ifade edildi. ​​​​​​​

Hazar Denizi'nin en uzun kıyı şeridine sahip ülkesi Kazakistan, son yıllarda belirgin şekilde gerileyen su seviyesi nedeniyle endişe duyuyor. Deniz, ülke açısından hem en büyük petrol sahalarına ev sahipliği yapması hem de Avrupa'ya açılan transit güzergah olması bakımından stratejik önem taşıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bu hafta yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak, sıcaklıklar düşecek
Sıfır Atık Vakfı COP31 Dijital Koordinasyon Merkezi'ni hayata geçirdi
Edirne'de AFAD koordinesinde 101 arama kurtarma personeli taşkın sahasında görev alıyor
İçişleri Bakanlığından bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Uşak'ta yapılacak konutların kurası çekildi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Kazakistan, su seviyesi düşen Hazar Denizi için 2 milyon dolardan fazla kaynak ayırdı

Kazakistan, su seviyesi düşen Hazar Denizi için 2 milyon dolardan fazla kaynak ayırdı

Antalya'ya bu yıl da yüksek sayıda Kazak turist bekleniyor

Türk Devletleri Teşkilatına üye ülkeler, ticaret ve ekonomide işbirliğini derinleştiriyor

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısında konuştu

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısında konuştu
AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Kos'tan bağlantısallıkta "Türkiye" vurgusu

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Kos'tan bağlantısallıkta "Türkiye" vurgusu
Ramazan öncesi ihtiyaç sahipleri için SYDV'lere 1,9 milyar lira kaynak aktarıldı

Ramazan öncesi ihtiyaç sahipleri için SYDV'lere 1,9 milyar lira kaynak aktarıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet