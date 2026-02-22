Dolar
Ekonomi

Antalya'ya bu yıl da yüksek sayıda Kazak turist bekleniyor

Kazakistan'ın Antalya Başkonsolosu Kuat Kanafeyev, Antalya'nın Kazakistan açısından özellikle turizm alanında önemli bir şehir olduğunu belirterek, bu yıl da kente yüksek sayıda Kazak turist beklediklerini söyledi.

Yiğithan Yıldız  | 22.02.2026 - Güncelleme : 22.02.2026
Antalya'ya bu yıl da yüksek sayıda Kazak turist bekleniyor Fotoğraf: Bahriye Yıldırım/AA

Antalya

Kanafeyev, AA muhabirine, Antalya'nın Kazakistan vatandaşları için uzun yıllardır tercih edilen destinasyonlardan biri olduğunu ifade etti.

Geçen yıl Kazakistan'dan Antalya'ya yaklaşık 400 bin turistin geldiğini dile getiren Kanafeyev, "Antalya, Kazakistan için özellikle turizm sektöründe önemli bir şehir. Her sene binlerce Kazakistan vatandaşı tatil amacıyla Antalya'yı ziyaret ediyor. Bu sene de önceki yıllarda olduğu gibi yüksek bir sayı bekliyoruz." dedi.

Antalya'nın dünya genelinde önemli bir turizm kenti olduğunu ifade eden Kanafeyev, 7 bin civarında da sezonluk çalışma amacıyla Antalya'da bulunan Kazak olduğunu kaydetti.

Kazakistan'a en fazla turist gönderen ülkeler arasında Türkiye'nin ilk 5'te yer aldığını aktaran Kanafeyev, geçen yıl Kazakistan'ı Türkiye'den 105 binden fazla turistin ziyaret ettiğini, bu yıl daha fazla Türk turisti konuk etmek istediklerini bildirdi.

Ticari ve kültürel alanlarda işbirliği artıyor

Başkonsolos Kanafeyev, iki ülke arasında kültürel işbirliğini önemsediklerini ve Antalya'da düzenlenen etkinliklere katkı sunduklarını söyledi.

Antalya'da gerçekleştirilen Yörük Festivali'ne sanatçılarıyla katıldıklarını dile getiren Kanafeyev, tiyatro gösterileri düzenlediklerini ifade etti.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin de güçlenmesi amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerinin altını çizen Kanafeyev, karşılıklı yatırımların arttığını belirtti.

Kazakistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin giderek genişlediğini anlatan Kanafeyev, "Yatırımcılar sürekli olarak Kazakistan'a geliyor ve önemli katkılar sağlıyor. Şu anda ticaret hacmimiz 6,5 milyar dolar seviyesinde." diye konuştu.

Turizm, kültür ve ticaret alanlarında güçlenen ilişkilerin ileriki dönemde daha da derinleşmesini beklediklerini vurgulayan Kanafeyev, Antalya'nın iki ülke arasındaki bağların önemli merkezlerinden biri olmayı sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
