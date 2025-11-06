AA'dan Türk devletlerindeki genç gazetecilere eğitim desteği
Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, AA’nın savaş muhabirliğinin yanı sıra diğer habercilik alanlarında uzmanlaşmak isteyen Türk devletlerindeki genç gazetecileri eğitim hususunda destekleyeceğini bildirdi.
ASTANA
Özhan, Kazakistan’ın başkenti Astana’da Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’ın resmi haber ajanslarından oluşan Türk Haber Ajansları Birliğinin (ATNA) 2. Genel Kurulu toplantısı kapsamında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkeler olarak siyasetten ticarete, ekonomiden medyaya ve diğer alanlara kadar uzanan yoğun bir diplomasi dönemi içerisinde olduklarını belirten Özhan, bundan 2 yıl önce TDT üyesi ülkelerin haber ajansları olarak ATNA’nın temelini attıklarını söyledi.
Özhan, bu süre zarfında ATNA’nın AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz liderliğinde çok hızlı bir başlangıç yaparak üye haber ajansları arasında etkileşim kanalları oluşturduğunu kaydetti.
ATNA Genel Kurulu’nun bu kez Kazakistan’da bir araya geldiğini aktaran Özhan, şunları dile getirdi:
"Son derece verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Macaristan Haber Ajansını gözlemci üye ülke olarak aramıza kattık. Dönem başkanlığını Kazakistan’ın Qazcontent Medya Şirketine devretmiş olduk. Bu esnada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Haber Ajansının da birliğe katılması hususunda irademizi beyan ettik."
Özhan, AA’nın dönem başkanlığı sırasında ATNA logosunun kabul edildiğini, resmi web sitesinin oluşturulduğunu ve ATNA üyesi haber ajansları çalışanlarına çeşitli eğitim ve tecrübe paylaşımı programları düzenlediklerini dile getirerek, "Anadolu Ajansı olarak bu süre zarfında özellikle savaş muhabirliği eğitimine ATNA üyesi ülkelerden birçok gazeteci dahil ettik." diye konuştu.
Özhan, “Geleceğe umutla bakan bir Türk Devletleri Teşkilatı görüyoruz ve Türk Devletleri Haber Ajansları Birliği olarak da bu öyküyü anlatmak bizim en doğal vazifemiz diye yorumluyoruz. O nedenle de inşallah önümüzdeki süreçte hızlanarak bu hedefe yakınlaşacağımıza inanıyorum.” değerlendirmesinde bulundu.
Özhan, bu bağlamda ATNA çerçevesindeki işbirliğini önemsediklerine işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Anadolu Ajansı, şu anda savaş muhabirliği eğitiminin yanı sıra dünyada dron haberciliğinde de öncü kuruluşlardan biridir. Bunun dışında teyit, ayrımcılık ve yeşil hat servislerimiz var. Bunlar ihtisas haberciliğidir. Bu alanda uzmanlaşmak isteyen Türk devletlerindeki genç gazetecilere eğitim noktasında bizlerin kapısının sonuna kadar açık olduğunu ATNA Genel Kurulu'na ilettik. Ayrıca bu alanlarda yapılacak olan projelere de önayak olmaya hazır olduğumuzu söyledik."