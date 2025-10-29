Dolar
41.95
Euro
48.88
Altın
4,017.55
ETH/USDT
3,983.30
BTC/USDT
112,523.00
BIST 100
10,871.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı binanın çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı. -VTR-
logo
Spor

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı başladı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Cumhuriyet Kupası etabının startı İstanbul'dan verildi.

Bozhan Memiş  | 29.10.2025 - Güncelleme : 29.10.2025
Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı başladı Fotoğraf: Cemal Yurttaş/AA

İstanbul

İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen yarış, Dolmabahçe'de Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı ve Organizasyon Komitesi Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 102. yılını denizde, yelkenlerle selamlamanın büyük onur olduğunu belirterek "Bu organizasyonun en büyük amaçlarından biri, gençlerimizi yelken sporuna teşvik etmek ve onları denizle buluşturmak. Cumhuriyet gençlerinin, disiplinli, dayanıklı ve takım ruhuyla hareket eden bireyler olarak yetişmesi için yelken sporu çok kıymetli bir araçtır. Bu yarışlar, gençlere ilham verecek, denizin gücünü ve özgürlüğünü hissettirecektir." ifadelerini kullandı.

Samsun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Çanakkale etaplarının ardından İstanbul'da yapılan final etabında 70 tekne ve 700'ü aşkın sporcu yelken açtı.

1-2 Kasım tarihlerinde düzenlenecek şamandıra ve coğrafi parkur yarışlarının ardından organizasyon tamamlanacak. Samsun, KKTC, Çanakkale ve İstanbul yarışlarında toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip, Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Şampiyonu olarak Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanacak.

Organizasyon 2 Kasım'da Fişekhane'de yapılacak ödül töreniyle tamamlanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Elazığ'da dağcılar dev Türk bayrağıyla kaya tırmanışı gerçekleştirdi
Nefes borusuna sakız kaçan oğlunu Heimlich manevrasıyla kurtardı
Türkiye'deki yabancı misyon temsilcilikleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
SOLOTÜRK'ten Anıtkabir üzerinde Cumhuriyet'in 102. yıl dönümüne özel uçuş gösterisi
Sındırgı'da enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı başladı

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı başladı

Genç iletişimcilerden AA İzmir Bölge Müdürlüğüne ziyaret

FIFA'dan Anadolu Ajansı'na ziyaret

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet