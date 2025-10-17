Dolar
FIFA'dan Anadolu Ajansı'na ziyaret

FIFA Kıdemli Medya Yöneticisi Richard van Poortvliet, Anadolu Ajansı İstanbul Ofisi'ni ziyaret etti.

17.10.2025 - Güncelleme : 17.10.2025
FIFA'dan Anadolu Ajansı'na ziyaret

İstanbul

AA Global ve Özel Haberler Müdür Yardımcısı Hilmi Sever ve AA Başmuhabiri Fatih Erel’in, Van Poortvliet’i ağırladığı görüşmede gelecek yıl ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Richard van Poortvliet, Spor Servisi’nin yanı sıra İstanbul Fotoğraf Haber Müdür Yardımcılığı ve Yabancı Diller bölümlerini de gezdi.

Ziyaret karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
