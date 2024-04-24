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Antalya'da Karavan Park, 9 ayda 36 ülkeden 2 binden fazla misafir ağırladı

Antalya'da 9 ay önce açılan ve bugüne kadar 36 ülkeden 2 binden fazla misafiri ağırlayan Karavan Park'ta yaz sezonunun yaklaşmasıyla yoğunluk arttı.

Hatice Özdemir Tosun  | 24.04.2024 - Güncelleme : 24.04.2024
Antalya'da Karavan Park, 9 ayda 36 ülkeden 2 binden fazla misafir ağırladı

Antalya

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Konyaaltı ilçesinde açılan park, karavan tatilini benimseyenlerin gözdesi oldu.

Konyaaltı Sahili'nde 4 bin 144 metrekare alana ve 55 karavan kapasitesine sahip park, açıldığı günden buyana 36 ülkeden 2 binden fazla misafir ağırladı.

Elektrik, altyapı, tuvalet, banyo, çamaşırhane, su gideri ve mutfak gibi imkanların sunulduğu parkta tatilciler, daha güvenli ve konforlu ortamda tatilin tadını çıkarıyor.

Karavan parka ilginin artması üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Muratpaşa ilçesi Lara bölgesine yeni bir karavan park açılması planlanıyor.

Tatilini geçirmek için kente gelen Mehmet Altuntaş, planlı tatil yapamadıkları için karavan tatilini tercih ettiklerini söyledi.

Karavancılar için böyle bir parkın çok ideal olduğunu belirten Altuntaş, "Burada ihtiyaç olan her şey var. Dört dörtlük bir yer olmuş. Herkesin eline sağlık. İkinci kez geliyoruz. Hatta tatili uzatmayı bile düşünmeye başladım." dedi.​​

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Antalya'da Karavan Park, 9 ayda 36 ülkeden 2 binden fazla misafir ağırladı

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