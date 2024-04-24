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Kemik ve kıyafet parçalarının bulunduğu Korhan Berzeg'in evinin yakınında çalışmalar sürüyor

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, geçen yıl haziranda sabah yürüyüşü için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kıyafet ve kemik parçalarının bulunduğu bölgede, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Miraç Kaya, Rıdvan Tandoğan  | 24.04.2024 - Güncelleme : 24.04.2024
Kemik ve kıyafet parçalarının bulunduğu Korhan Berzeg'in evinin yakınında çalışmalar sürüyor Fotoğraf: Rıdvan Tandoğan / AA

Balıkesir

Jandarma, dün ulaşılan ve Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçalarının yanı sıra Korhan Berzeg'in kimlik kartlarının bulunduğu kırsal Armutlu Mahallesi'ne yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıktaki engebeli ve orman örtüsünün yoğun olduğu dere yatağında inceleme yapıyor.

Gönen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bölgede başka kemik parçalarının olup olmadığını araştıran ekiplere jandarma komandolar da destek veriyor.

Dronla da bölgede çalışma yapan ekiplerin şu ana kadar başka herhangi bir bulguya ulaşamadığı öğrenildi.

Olay

Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran 2023'te sabah yürüyüşü yapmak için köpeği "Tina" ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg (83) için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma başlatılmıştı.

Ekipler, Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde, su kuyuları, dere yatakları ve mağaralarda günlerce Berzeg ve köpeğini aramış ancak herhangi bir ize rastlayamamıştı.

Geyikli ile Armutlu mahalleleri arasında 29 Ağustos'ta bir vatandaşın fark ettiği köpeğin "Tina" olduğu, Berzeg ailesi tarafından teşhis edilmişti. Köpeğin, sağlıklı ve bakımlı olduğu belirlenmişti. Küresel konumlama sistemi (GPS) cihazı takılan köpeğin araziye bırakılmasından da herhangi bir sonuca ulaşılamamıştı.

Armutlu'ya yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıkta dün mahalle sakinleri kemik ve kıyafet parçaları ile kimlik kartları bulunarak incelemeye alınmıştı.

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