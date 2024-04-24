Dolar
32.52
Euro
34.77
Altın
2,317.18
ETH/USDT
3,237.10
BTC/USDT
66,334.00
BIST 100
9,737.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılıyor CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor
logo
Gündem

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Anıtkabir'i ziyaret etti

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Büşranur Koca, Cüneyt Karadağ, Gökhan Çeliker  | 24.04.2024 - Güncelleme : 24.04.2024
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Anıtkabir'i ziyaret etti Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA

Ankara

Resmi temaslar için Türkiye'ye gelen Steinmeier, beraberindeki heyetle başkentte Anıtkabir'i ziyaret ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Steinmeier, saygı duruşunun ardından fotoğraf çektirdi ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, deftere şunları yazdı:

"Almanya Cumhurbaşkanı olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret etmek ve bu devletin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e derin saygılarımı sunmak benim için büyük bir onurdur. Onun Avrupa'ya bakışı, Almanya ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 100 yıllık derin dostluğun temelini attı. Halklarımız, birbirlerinin ülkelerinde daha iyi bir yaşam ya da koruma arayan cesur kadın ve erkeklerin pek çok hikayesiyle şekillenen samimi bir bağ hissediyor. Milyonlarca Türk kökenli insan bugün ülkemi zenginleştiriyor ve şekillendiriyor. Bağların bu hazinesi, ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi için temel taştır."

Steinmeier Ankara'da protesto edildi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ziyaret için geldiği Ankara'da Almanya'nın İsrail'e desteği nedeniyle protesto edildi.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde bir araya gelen gruptakiler, Steinmeier'in ziyaret edeceği Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi yakınında toplandı.

Plafform mensupları, Steinmeier'in geçtiği esnada konvoyu yuhaladı.

Daha sonra platform adına basın açıklaması yapan Memur-Sen Ankara İl Başkanı Nevzat Öylek, dünyanın Almanya'dan 20. yüzyılda imza attığı Holokost ve Namibya soykırımlarıyla yüzleşmesini ve ders almasını beklerken, Almanya'nın bugün savaş suçuna ve soykırıma imza atan İsrail'i desteklediğini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihte yaşananları aklın, vicdanın ve bilimin rehberliğinde ele almamız önemlidir
Adalet Bakanı Tunç: (Kapatılan partiler) Devam eden davalar var. DEM Parti aynı yolu izlerse aynı muameleyle karşılaşır
Şehitler Abidesi'nde Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yılı töreni düzenlendi
Kemik ve kıyafet parçalarının bulunduğu Korhan Berzeg'in evinin yakınında çalışmalar sürüyor
Antalya'da Karavan Park, 9 ayda 36 ülkeden 2 binden fazla misafir ağırladı

Benzer haberler

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Anıtkabir'i ziyaret etti

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Anıtkabir'i ziyaret etti

Anıtkabir, 23 Nisan'da 100 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı

Anıtkabir'de bayram tatilinde ziyaretçi yoğunluğu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet