Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükselen Trabzonspor'u tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında Avusturya temsilcisi Salzburg'u 2-1 yenerek finale yükselen Trabzonspor'u tebrik etti.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor'un genç takımının yöneticileriyle telefonda görüştü.
Karşılaşmayı izlediğini belirten Erdoğan, "Özellikle de 2 golün ikisi de tek kelimeyle birbirinden güzeldi, muhteşemdi. Tabii Salzburg'daki bütün Trabzonlu hemşehrilerim, onlar da orada U19'u yarı finalde yalnız bırakmadılar. Onların tribün heyecanı, maç sonu heyecanı gerçekten her türlü takdirin üzerindeydi. Hemşehrilerimi de kutluyorum. 'Sadece Trabzon değil, tüm Türkiye için hayırlı olsun.' diyorum. Şimdiden final için de kendilerine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
❝Maçı izledim. İki golün ikisi de tek kelimeyle birbirinden güzeldi, muhteşemdi❞— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) April 25, 2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA Gençlik Ligi'nde Salzburg'u 2-1 yenerek finale yükselen Trabzonspor'u kutladı https://t.co/5Tyd6lqdrb pic.twitter.com/45IOxh2M8B
Erdoğan, futbolcuların da kendisini duyduğunun belirtilmesi üzerine, "Onların gözlerinden öpüyorum." dedi.
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