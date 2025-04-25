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Trabzonspor U19 takımının UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükselmesi, Trabzon Kent Meydanı’nda coşkuyla kutlanıyor
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Spor, Futbol

Trabzonspor UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükseldi

UEFA Gençlik Ligi yarı final müsabakasında Trabzonspor, Avusturya temsilcisi Salzburg'u 2-1 yenerek finale yükseldi.

Göktuğ Ergün  | 25.04.2025 - Güncelleme : 25.04.2025
Trabzonspor UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükseldi Fotoğraf: Hamza Önder Kuloğlu/AA

Nyon

30. dakikada Salzburg'un sol kanattan kazandığı serbest vuruşta Lukic'in ceza sahası içerisine gönderdiği ortada topa iyi yükselen Schuster'in kafa vuruşu yandan auta gitti.

37. dakikada Salzburg penaltı kazandı. Sol kanattan Brandtner'in defans arkasına yaptığı koşuda rakibini engellemek isteyen Taha Emre İnce kayarak yaptığı müdahaleyle rakibini düşürerek penaltıya sebep oldu.

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39. dakikada Salzburg penaltı atışından yararlanamadı. Lukic, kullandığı penaltı atışında topu kalenin solundan auta yolladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

73. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol kanattan kullanılan taç atışında rakibinden sıyrılan Salih Malkoçoğlu ceza yayındaki Yiğit Kemal Turan'ı buldu. Bu oyuncunun plase vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-0.

84. dakikada Salzburg eşitliği sağladı. Sol kanattan Lukic'in kullandığı kornerde arka direkte oluşan karambolde topu önünde bulan Mellberg, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

89. dakikada Trabzonspor yeniden öne geçti. Orta alanda topu kapan Esat, pasında ceza yayının önündeki Boran Başkan'ı buldu. Bu oyuncunun yerden vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu: 2-1.

Karşılaşma, Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Bordo-mavili takım, adını finale yazdırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Hami Mandıralı ile 18 Yaş Altı Milli Takım Teknik Direktörü Uğur İnceman da tribünden karşılaşmayı takip etti.

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