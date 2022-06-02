Cumhurbaşkanı Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'e çıkan İstanbulspor'u tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yenerek Spor Toto Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan İstanbulspor'u tebrik etti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından, "Spor Toto 1. Lig play-off finalini kazanarak Spor Toto Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan İstanbulspor'u ve tüm taraftarlarını en içten dileklerimle tebrik ediyor, yeni sezonda tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.
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Spor Toto 1. Lig play-off finalini kazanarak Spor Toto Süper Lig’e çıkmaya hak kazanan @istanbulspor’u ve tüm taraftarlarını en içten dileklerimle tebrik ediyor, yeni sezonda tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. pic.twitter.com/zWTi6xhAxY— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 2, 2022