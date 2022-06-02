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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'e çıkan İstanbulspor'u tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yenerek Spor Toto Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan İstanbulspor'u tebrik etti.

Fırat Taşdemir   | 02.06.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'e çıkan İstanbulspor'u tebrik etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından, "Spor Toto 1. Lig play-off finalini kazanarak Spor Toto Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan İstanbulspor'u ve tüm taraftarlarını en içten dileklerimle tebrik ediyor, yeni sezonda tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

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