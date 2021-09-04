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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa üçüncüsü A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve kaptan Eda Erdem Dündar ile telefonda görüştü.

Emrah Oktay   | 04.09.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa üçüncüsü A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 mağlup ederek bronz madalyaya ulaşan ay-yıldızlı ekibin başarısından dolayı Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile takım kaptanı Eda Erdem Dündar ile telefonda görüştü.

Eda ile konuşmasında bronz madalyanın da önemli bir başarı olduğuna değinen Recep Tayyip Erdoğan, "Tebrik ediyorum. Üzülmeye gerek yok. Gönlümüz birincilikle dönmekti, olmadı ama üçüncülük de en az onun kadar önemli bir başarı. Ortaya koyduğunuz performans her türlü takdirin üstünde. Bütün ekibi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Takım kaptanı olarak arkadaşlara bu tebriklerimi iletirseniz memnun olurum. Bütün arkadaşlara selamlar, sevgiler. Başarılarınızın devamını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

TVF Başkanı Üstündağ da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gelecek yıl düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda altın madalya alma sözü vererek, "Gönül birinci olmak isterdi. Bütün çalışmalarımız da bu doğrultudaydı. 9 maçta 8 galibiyet aldık. Toplamda 5 set verdik. İnşallah önümüzdeki yıl Dünya Şampiyonası'na hazırlanacağız. İnşallah orada ülkemize ilk kez dünya şampiyonluğunu getireceğiz." diye konuştu.

Kendilerine verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Üstündağ, "Verdiğiniz desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızdasınız. Her maçımızı izlediğiniz haberini aldık. Her zaman bizleri aradınız, bizlere yardımcı oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Eda Erdem Dündar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Ayrıca Erdoğan'ın aracında A Milli Futbol Takımı'nın Cebelitarık ile deplasmanda yaptığı maçı izlediği görüldü.

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