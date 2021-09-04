"Filenin Sultanları" Avrupa Şampiyonası'nda 5. kez kürsü gördü
2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu turnuvada 5. kez kürsüye çıktı.
Istanbul
Ay-yıldızlı ekip, bu yıl 32. kez düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 15. kez yer aldı. Romanya'da oynanan D Grubu'nda mücadele eden milliler, ev sahibi ülkenin yanı sıra İsveç, Finlandiya, Ukrayna ve Hollanda ile karşılaştı. Grup karşılaşmalarında sadece 1 set kaybeden A Milli Takım, namağlup son 16 turuna yükseldi.
Bulgaristan'a geçen milliler, son 16 turunda Çekya'yı, çeyrek finalde ise Polonya'yı mağlup ederek son 4 takım arasına kaldı. Turnuvada yarı final ve final karşılaşmaları Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynandı. "Filenin Sultanları" yarı finalde son Avrupa Şampiyonası finalinde karşılaştığı Sırbistan ile mücadele etti. Ay-yıldızlılar, ev sahibi konumundaki rakibine 3-1 mağlup oldu ve final şansını kaybetti.
Üçüncülük maçında Hollanda ile karşılaşan milliler, üstün bir oyunla müsabakadan 3-0 üstün ayrıldı ve bronz madalyaya uzandı.
Avrupa Şampiyonası'nda daha önce 2'şer kez ikincilik (2003, 2019) ve üçüncülük (2011, 2017) yaşayan A Milli Takım, 3. kez bronz madalya alarak toplamda 5. kez kürsü gördü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.