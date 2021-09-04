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Spor

"Filenin Sultanları" Avrupa Şampiyonası'nda 5. kez kürsü gördü

2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu turnuvada 5. kez kürsüye çıktı.

Emrah Oktay   | 04.09.2021
"Filenin Sultanları" Avrupa Şampiyonası'nda 5. kez kürsü gördü

Istanbul

Ay-yıldızlı ekip, bu yıl 32. kez düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 15. kez yer aldı. Romanya'da oynanan D Grubu'nda mücadele eden milliler, ev sahibi ülkenin yanı sıra İsveç, Finlandiya, Ukrayna ve Hollanda ile karşılaştı. Grup karşılaşmalarında sadece 1 set kaybeden A Milli Takım, namağlup son 16 turuna yükseldi.

Bulgaristan'a geçen milliler, son 16 turunda Çekya'yı, çeyrek finalde ise Polonya'yı mağlup ederek son 4 takım arasına kaldı. Turnuvada yarı final ve final karşılaşmaları Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynandı. "Filenin Sultanları" yarı finalde son Avrupa Şampiyonası finalinde karşılaştığı Sırbistan ile mücadele etti. Ay-yıldızlılar, ev sahibi konumundaki rakibine 3-1 mağlup oldu ve final şansını kaybetti.

Üçüncülük maçında Hollanda ile karşılaşan milliler, üstün bir oyunla müsabakadan 3-0 üstün ayrıldı ve bronz madalyaya uzandı.

Avrupa Şampiyonası'nda daha önce 2'şer kez ikincilik (2003, 2019) ve üçüncülük (2011, 2017) yaşayan A Milli Takım, 3. kez bronz madalya alarak toplamda 5. kez kürsü gördü.

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