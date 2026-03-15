Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezon tamamlandı

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2025-2026 normal sezonu, bugün oynanan 26. hafta maçlarıyla sona ererken play-off eşleşmeleri ve küme düşen takımlar belli oldu.

Fatih Gazioğlu  | 15.03.2026 - Güncelleme : 15.03.2026
Ankara

Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonun 26. ve son haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Nilüfer Belediyesispor Eker - Fenerbahçe Medicana: 0-3

Galatasaray Daikin - Göztepe: 0-3

Beşiktaş - Kuzeyboru: 0-3

Zeren Spor - İlbank: 3-0

Eczacıbaşı Dynavit - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-2

Türk Hava Yolları - VakıfBank: 2-3

Aras Kargo - Bahçelievler Belediyespor: 3-0

Normal sezonun tamamlanmasıyla birlikte play-off 1-4 ve 5-8 etaplarındaki eşleşmelerde belli oldu.

Play-off 1-4 etabında VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit ve Fenerbahçe Medicana-Zeren Spor eşleşmeleri oluşurken, 5-8 etabında eşleşmeler Galatasaray Daikin-Türk Hava Yolları ve Nilüfer Belediyespor Eker-Aras Kargo şeklinde oluştu.

Lig etabı sonunda 13. sırada yer alan Aydın Büyükşehir Belediyespor ile 14. ve son sıradaki Bahçelievler Belediyespor 1. lige düştü.

Ardahan-Şavşat kara yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Dışişleri Bakanı Fidan, Orta Doğu’daki gelişmeleri değerlendirdi
Bakan Göktaş, vatandaşları "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi"ni imzalamaya davet etti
Bağcılar'da aracından inerek bir sürücüye saldıran şüpheliye 180 bin lira ceza
Ankara'da yangından etkilenen kediler kalp masajı ve oksijenle hayata döndürüldü

Benzer haberler

Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezon tamamlandı

Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezon tamamlandı

Sakarya Voleybol, Sultanlar Ligi'nin kapısını "araladı"

Voleybolda haftanın programı

Fenerbahçe Medicana, CEV Kupası'nda ACH Volley'i ağırlayacak

Fenerbahçe Medicana, CEV Kupası'nda ACH Volley'i ağırlayacak
Galatasaray Daikin, CEV Kupası'nda CSO Voluntari'yi konuk edecek

Galatasaray Daikin, CEV Kupası'nda CSO Voluntari'yi konuk edecek
Fenerbahçe Medicana, Şampiyonlar Ligi'nde Savino Del Bene'ye konuk olacak

Fenerbahçe Medicana, Şampiyonlar Ligi'nde Savino Del Bene'ye konuk olacak
