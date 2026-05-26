Sahillerde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor Antalya ve Muğla sahillerinde Kurban Bayramı arifesinden dolayı yoğunluk oluştu.

Havanın 27, nemin yüzde 58, deniz suyu sıcaklığının ise 24 derece ölçüldüğü kentte, yurt dışından ziyaretçilerin yanı sıra Kurban Bayramı arifesinde tatil için gelen yerli turistler, Konyaaltı Sahili'nde yoğunluğa neden oldu.

Tatilciler sık sık denize girerek serinlemeye çalışırken, bazıları ise şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlendi.

Bazı tatilciler ise su sporları yaparak denizin keyfini çıkarmayı tercih etti.

Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi de parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Muğla

Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü Muğla'nın turizm merkezlerinde vatandaşlar denize girdi, plajda güneşlendi. Su sporları istasyonlarında da hareketlilik yaşandı.

Marmaris'in Uzunyalı, İçmeler ve Turunç plajları ile Orhaniye Kız Kumu Plajı'nda tatilciler güneşlendi, denize girerek serinledi. Yerli ve yabancı turistler, su sporları istasyonlarındaki jet ski ve deniz paraşütüyle adrenalinli dakikalar yaşadı.

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ile Kumburnu Plajı ve Foça Mahallesi'ndeki Çalış Plajı da tatilcilerin ilgi gösterdiği plajlar arasında yer aldı.

Bodrum'da turistik tesislerin bulunduğu sahil kesimlerinde tatilciler, plajlardaki hareketliliği artırdı. Yahşi, Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve Torba sahillerinde yoğunluk oluştu. Bazıları sıcak havada denize girerek serinlerken bazıları da kıyıdaki kafe ve restoranlarda vakit geçirdi.

Ula'nın "Sakin Kent" ünvanına sahip Akyaka Mahallesi, özellikle yakın illerden gelen turistlerin adresi oldu.

Bazı tatilciler, halk plajında denize girerken bazıları Akyaka'dan kalkan günübirlik tur tekneleriyle Gökova Körfezi koylarında gezintiye çıktı, bazıları da kano ve rüzgar sörfü yaptı.