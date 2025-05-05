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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kızılayımız Gazzeli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmamıştır

05.05.2025 - Güncelleme : 05.05.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kızılayımız Gazzeli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmamıştır Fotoğraf: TCCB / Murat Kula

Ankara

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da Türk Kızılay Genel Kuruluna katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne zaman gözler Hilal-i Ahmer'i arasa Türk Kızılay tüm imkanlarıyla orada oldu." dedi.

Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"2005'te ülkemizin kan ihtiyacının sadece yüzde 19'unu karşılayabilen Kızılayın bugün toplam talebin yüzde 97'sini temin etmesi de önemlidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2024'te yurt içinde 33 milyon kişiye, yurt dışında ise 14 milyondan fazla insana ulaşan Kızılayımız vazifesini layıkıyla ifa ediyor." diye konuştu.

Erdoğan, "(Kentsel dönüşüm) Bu meselede artık kimsenin kaprisleriyle vakit kaybedemeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kızılayımız, İsrail’in vahşi saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten beri Gazzeli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmamıştır." diye konuştu.

Erdoğan, "Milletin verdiği kaynakların kullanılmasında hassasiyet seviyesi en düzeyde olmalı. Bu hem devlet hem belediye hem de yardım kuruluşları için geçerli." ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karşılıklı güven esasına göre yürütülen hayır hasenat faaliyetlerine hiçbir şüphe gölgesinin düşmesine izin veremeyiz." dedi.

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