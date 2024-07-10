Dolar
32.87
Euro
35.58
Altın
2,372.20
ETH/USDT
3,103.30
BTC/USDT
57,584.00
BIST 100
10,743.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Valisi Davut Gül, Haliç Kongre Merkezi'nde 15 Temmuz Şehit Aileleri ile bir araya geldiği programda konuşuyor.
logo
Spor

Beşiktaş, Tyler Boyd'a 1 milyon 37 bin avro fesih tazminatı ödedi

Beşiktaş, FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun kararıyla eski futbolcusu Tyler Boyd'a 1 milyon 37 bin 525 avro tazminat ödedi.

Bozhan Memiş  | 10.07.2024 - Güncelleme : 10.07.2024
Beşiktaş, Tyler Boyd'a 1 milyon 37 bin avro fesih tazminatı ödedi

İstanbul

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen açıklamada, FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun kararı doğrultusunda Tyler Boyd'a ödeme yapıldığı ve dosyanın kapatıldığı belirtildi.

ABD'li futbolcu için 956 bin avro fesih tazminatı, 81 bin 525 avro da faiz olmak üzere toplam 1 milyon 37 bin 525 avro ödeme yapıldığı duyuruldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya, Aksaray ve Giresun'da sağanak etkili oldu
İletişim Başkanlığından, ABD’de "Belirsizlik Çağında NATO İçin Sınamalar ve Fırsatlar" yuvarlak masa toplantısı
Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Polat çiftine yönelik hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaşıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Oturumu'na katıldı

Benzer haberler

Beşiktaş, Tyler Boyd'a 1 milyon 37 bin avro fesih tazminatı ödedi

Beşiktaş, Tyler Boyd'a 1 milyon 37 bin avro fesih tazminatı ödedi

Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Ümraniyespor ile 0-0 berabere kaldı

Beşiktaş Futbol Takımı, 4 hazırlık maçı yapacak

Beşiktaş'ta Fransız futbolcu Valentin Rosier ile yollar ayrıldı

Beşiktaş'ta Fransız futbolcu Valentin Rosier ile yollar ayrıldı
Beşiktaş'ta yeni transfer Rafa Silva, takıma katıldı

Beşiktaş'ta yeni transfer Rafa Silva, takıma katıldı
İstanbul Boğazı'nda deniz dibi temizliği yapıldı

İstanbul Boğazı'nda deniz dibi temizliği yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet