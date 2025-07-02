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Spor, Futbol

Tammy Abraham, sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı ve İstanbul'a getirdiği İngiliz forvet Tammy Abraham, sağlık kontrolünden geçti.

Ceren Aydınonat  | 02.07.2025 - Güncelleme : 02.07.2025
Tammy Abraham, sağlık kontrolünden geçti

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncunun bu sabah Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi.

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Detaylı kan tetkikleri yapılan Abraham; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

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