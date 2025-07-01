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Spor, Futbol

Tammy Abraham, Beşiktaş için İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu İngiliz futbolcu Tammy Abraham, İstanbul'a geldi.

Can Öcal  | 01.07.2025 - Güncelleme : 01.07.2025
Tammy Abraham, Beşiktaş için İstanbul'a geldi Fotoğraf: Cem Tekkeşinoğlu - AA

İstanbul

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen Abraham, Beşiktaş forması ve atkısı ile siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıktı. Taraftarlar da İngiliz oyuncuya çiçek takdim etti.

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Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Murat Kılıç, havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Abraham'ın Avrupa futbolunun en iyi forvetlerinden biri olduğunu belirterek, "Başkanımız, bu transfer için çok çaba harcadı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Abraham'ın atacağı goller, şampiyonluk yürüyüşümüze büyük katkı sağlayacak. En iyi ve coşkulu taraftar, bizim taraftarımız. Tammy Abraham, en iyi yıllarını bizim kulübümüzde geçirecektir. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Tammy Abraham da Beşiktaş'a transfer olduğu için çok gururlu olduğunu aktararak, "Taraftarları burada görmekten dolayı çok mutluyum. Onların desteğinden dolayı da çok mutluyum. Onlara bu sevginin karşılığını sahada göstermek için sabırsızlanıyorum." diye konuştu.

İngiliz golcü, konuşmaların ardından kulüp yetkilileri ile birlikte özel araçla alandan ayrıldı.

Abraham, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği İtalya temsilcisi Milan'da 44 maçta 10 gol kaydetmişti.

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