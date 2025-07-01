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Spor

İBB'nin spor alanındaki bazı ücretsiz hizmetleri paralı oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) vatandaşlara ücretsiz olarak sunduğu bazı hizmetler, bugün itibarıyla paralı hale geldi.

Hasan Hüseyin Kul  | 01.07.2025 - Güncelleme : 01.07.2025
İBB'nin spor alanındaki bazı ücretsiz hizmetleri paralı oldu

İstanbul

İBB Spor Tesisleri Şube Müdürlüğünün "Spor tesisleri 2025 yılı revize ücret tarifesi" kapsamında spor alanında vatandaşların ücretsiz faydalandığı hizmetlerden para alınmaya başlandı.

Bu kapsamda daha önce ücretsiz olan Maltepe Atletizm Pisti ve Kenan Onuk Atletizm Pisti'nin tek seferlik kullanımı 200 lira, 12 kontörlük kullanımı ise 300 lira oldu.

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Bisikletlilerin ücretsiz olarak kullandığı veledrom pistinin ücreti de aylık 100 lira olarak belirlendi.

Tenis sporunda ücretsiz olan aydınlatmasız tenis çalışma duvarının ücreti 200, aydınlatmalı duvarın bedeli ise 250 lira oldu.

İBB Meclisi haziran ayı toplantılarının üçüncü oturumunda, 2025 yılı revize ücret tarifesi teklifi gündeme gelmişti.

Teklif, AK Parti'nin "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edilmişti. Teklifteki yeni fiyatlamalar bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

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