Beşiktaş'ta genç futbolcu Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesi uzatıldı

Istanbul
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde tamamlayan genç futbolcumuz Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesi, 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır." denildi.
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği genç futbolcuya başarılar diledi.
Geçen sezon Portekiz ekibi Rio Ave'de kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki futbolcu, görev yaptığı 33 maçta 4 gol attı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.