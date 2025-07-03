Samsun'da hortum cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
Samsun'un Alaçam ilçesinde hortum meydana geldi.
Samsun
İlçeye bağlı Zeytin Mahallesi mevkisinde meydana gelen hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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Hortum, kısa süre sonra etkisini kaybetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.