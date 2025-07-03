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Gündem

Samsun'da hortum cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Samsun'un Alaçam ilçesinde hortum meydana geldi.

Samet Atasoy  | 03.07.2025 - Güncelleme : 03.07.2025
Samsun'da hortum cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Samsun

İlçeye bağlı Zeytin Mahallesi mevkisinde meydana gelen hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Hortum, kısa süre sonra etkisini kaybetti.

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