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DMM'den bazı orman yangınlarını PKK'ya bağlı bir grubun üstlendiği iddialarına ilişkin açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İzmir, Manisa ve Hatay'daki orman yangınlarının, terör örgütü PKK'ya bağlı olduğu iddia edilen bir grup tarafından üstlenildiği yönündeki paylaşımların dezenformasyon örneği olduğunu bildirdi.

Huzeyfe Tarık Yaman  | 04.07.2025 - Güncelleme : 04.07.2025
DMM'den bazı orman yangınlarını PKK'ya bağlı bir grubun üstlendiği iddialarına ilişkin açıklama

Ankara

DMM'nin sosyal medya hesabından iddialara ilişkin yapılan açıklamada, içeriklerin bağlamı çarpıtılmış, eskiye ait ve maksatlı olarak servis edilmiş dezenformasyon örnekleri olduğu belirtildi.

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Orman yangınları üzerinden provokasyon üretmenin, halen kontrol altına alınmaya çalışılan afetler sürerken devlet kurumlarını hedef almanın ve toplumu paniğe sevk edecek sorumsuz açıklamalarda bulunmanın kamu vicdanında ve hukuk nezdinde asla kabul edilemez bir tutum olduğu kaydedilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Yapılan açık kaynak taramaları neticesinde, bu iddialara dayanak gösterilen görsel ve metnin, 10 Ekim 2020 tarihli ve terör örgütü propagandası yapan Nuçe Ciwan adlı yasa dışı bir siteden alındığı, paylaşılan içeriklerin güncel yangınlarla hiçbir ilgisinin bulunmadığı açıkça anlaşılmaktadır. Devletimiz, terörle mücadelede sıfır tolerans ilkesiyle hareket etmekte, orman yangınları dahil tüm sabotaj ihtimallerini hassasiyetle soruşturmaktadır. Ancak herhangi bir bulguya dayanmayan iddiaları siyasi malzeme haline getirmek, en az yangınların kendisi kadar tehlikeli bir dezenformasyon pratiğidir."

DMM, vatandaşları sosyal medya üzerinden karşılaştıkları içeriklerde kaynağın güvenilirliğini sorgulamaya, paylaşılan görsellerin tarihini ve bağlamını teyit etmeye ve resmi kurum açıklamaları dışında yapılan paylaşımları ihtiyatla değerlendirmeye davet etti.

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