Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yeni transfer David Jurasek ile buluştu

İstanbul
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Adalı'nın 24 yaşındaki Çek oyuncuyla BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde buluştuğu belirtildi.
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Açıklamada, Adalı'nın Jurasek'e, kulübe önemli hizmetlerde bulunacağına inandığını söylediği ve, "Beşiktaş ailesine hoş geldin" diyerek siyah-beyazlı formayla başarılar dilediği ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.