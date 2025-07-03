Dolar
39.83
Euro
46.86
Altın
3,328.54
ETH/USDT
2,572.40
BTC/USDT
109,340.00
BIST 100
10,228.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yeni transfer David Jurasek ile buluştu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın, siyah-beyazlı futbol takımının yeni transferi David Jurasek ile bir araya geldiği bildirildi.

Ceren Aydınonat  | 03.07.2025 - Güncelleme : 03.07.2025
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yeni transfer David Jurasek ile buluştu

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Adalı'nın 24 yaşındaki Çek oyuncuyla BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde buluştuğu belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, Adalı'nın Jurasek'e, kulübe önemli hizmetlerde bulunacağına inandığını söylediği ve, "Beşiktaş ailesine hoş geldin" diyerek siyah-beyazlı formayla başarılar dilediği ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, bebeğini çöpe bırakan anneyle ilgili açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından orman yangınlarıyla ilgili paylaşım
Sıcaklıklar cumartesiden itibaren 4-6 derece artacak
Mahallesini terk etmeyen kadın evleri orman yangınından korudu
TBMM Başkanı Kurtulmuş Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Örs'ü kabul etti

Benzer haberler

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yeni transfer David Jurasek ile buluştu

Beşiktaş'ta genç futbolcu Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesi uzatıldı

Tammy Abraham, sağlık kontrolünden geçti

Tammy Abraham, sağlık kontrolünden geçti
Tammy Abraham, Beşiktaş için İstanbul'a geldi

Tammy Abraham, Beşiktaş için İstanbul'a geldi
Borsada yılın ilk yarısında spor kulüplerinden sadece Fenerbahçe yatırımcısını sevindirdi

Borsada yılın ilk yarısında spor kulüplerinden sadece Fenerbahçe yatırımcısını sevindirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet