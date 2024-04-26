Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç'un sözleşmesi uzatıldı

İstanbul
Kulüpten yapılan açıklamada, 2022-2023 sezonundan bu yana siyah-beyazlı formayı giyen Tayyip Talha'nın sözleşmesinin 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.
Geçen sezon Adana Demirspor'dan transfer edilen 24 yaşındaki futbolcu, tüm kulvarlarda çıktığı 27 maçta 2 gol kaydetti.
Tayyip Talha Sanuç, çapraz bağ sakatlığı nedeniyle Nisan 2023'te ameliyat edilmişti. 24 yaşındaki stoper, bu sezon ilk yarının son bölümlerine doğru sakatlığını tamamen atlatmış, buna karşın siyah-beyazlı ekibin eski teknik direktörü Fernando Santos tarafından fazla tercih edilmemişti.
Beşiktaş 3 genç futbolcusunun sözleşmesini yeniledi
Beşiktaş, genç futbolcuları Serkan Emrecan Terzi, Göktuğ Baytekin ve Yakup Arda Kılıç'ın sözleşme sürelerini uzattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, altyapıdan yetişen 3 oyuncudan Serkan Emrecan Terzi ve Göktuğ Baytekin'in sözleşmesinin 2026-2027 sezonu sonuna kadar, Yakup Arda Kılıç'ın mukavelesinin ise 2027-2028 sezonu sonuna dek uzatıldığı belirtildi.
Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, imza töreninde bir araya geldiği 3 futbolcuya başarı dileğinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.