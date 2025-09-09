Dolar
Spor, Futbol

Beşiktaş'ta Taylan Bulut yerli oyuncu statüsünde forma giyecek

Beşiktaş Kulübünün Alman ekibi Schalke 04'ten 5 yıllığına kadrosuna kattığı Taylan Bulut, 2025-26 sezonunda kadroda yerli oyuncu statüsünde yer alacak.

Ceren Aydınonat  | 09.09.2025 - Güncelleme : 09.09.2025
Beşiktaş'ta Taylan Bulut yerli oyuncu statüsünde forma giyecek

İstanbul

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Futbolcumuz Taylan Bulut'un T.C. vatandaşlık işlemleri tamamlanmış olup bugün itibarıyla resmen tescil edilmiştir. Böylece oyuncumuz, bu sezondan itibaren yerli statüsünde forma giyebilecektir." ifadeleri kullanıldı.

