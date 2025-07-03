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Spor, Futbol

Alanyaspor, Angolalı futbolcu Maestro ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Alanyapor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde, transferler çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Mert Cantürk  | 03.07.2025 - Güncelleme : 03.07.2025
Alanyaspor, Angolalı futbolcu Maestro ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Antalya

Maestro ile sözleşme imzaladıkları için mutlu olduklarını belirten Çavuşoğlu, "Maestro'nun Alanyaspor'umuza çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Geçen yıl Adana Demirspor'da çok iyi bir sezon geçirdi. İnşallah burada da üstüne koyarak daha iyi yerlere gelecek. 1,5 ay önce kendisiyle görüştük. Bize söz vermişti. Sözünün arkasından durdu. İnşallah hep beraber çok başarılara imza atacağımızı düşünüyorum. Aramıza hoş geldin Maestro." diye konuştu.

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Angolalı futbolcu ise transferinde emeği geçenlere teşekkür ederek, Alanyaspor'da başarılı olacağına inandığını dile getirdi.

Alanyaspor'a katıldığı için mutlu olduğunu dile getiren Maestro, "Elimden geleni yaparak, Alanyaspor'a çok katkıda bulunacağım. Umarım hep beraber başarılı oluruz." dedi.

Süper Lig'den başka takımların da kendisini transfer etmek istediğini anlatan Mestro, "Menajerim ile yaptığım görüşmeden sonra Alanyaspor'un en iyi seçenek olduğunu düşündüm ve burayı tercih ettim." ifadelerini kullandı.

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