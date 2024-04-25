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Spor, Futbol

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Hilmi Sever  | 25.04.2024 - Güncelleme : 25.04.2024
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak

İstanbul

Trendyol Süper Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 27 Nisan Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Volkan Bayraslan yönetecek

Ligin 34. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 Yukatel Adana Demirspor-Galatasaray: Bahattin Şimşek

27 Nisan Cumartesi:

16.00 Kasımpaşa-Yılport Samsunspor: Halil Umut Meler

16.00 EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor: Murat Erdoğan

19.00 Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir: Atilla Karaoğlan

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Volkan Bayarslan

28 Nisan Pazar:

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Mondihome Kayserispor: Ümit Öztürk

16.00 Corendon Alanyaspor-İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu​​​​​​​

19.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: Turgut Doman

29 Nisan Pazartesi:

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Antalyaspor: Kadir Sağlam

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