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Spor, Futbol

Göztepe, Süper Lig için gün sayıyor

Gençlerbirliği'ni yenmesi halinde bitime 2 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek Göztepe'de kulüp üst yöneticisi (CEO) Kerem Ertan, Süper Lig'e çıkmaları halinde tüm kutlamaları Bodrum FK maçından sonra yapacaklarını bildirdi.

Ali Korkmaz  | 25.04.2024 - Güncelleme : 25.04.2024
Göztepe, Süper Lig için gün sayıyor

İzmir

Trendyol 1. Lig'de 28 Nisan Pazar günü konuk edeceği Gençlerbirliği'ni yenmesi halinde bitime 2 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek Göztepe'de kulüp üst yöneticisi (CEO) Kerem Ertan, Süper Lig'e çıkmaları halinde tüm kutlamaları Bodrum FK maçından sonra yapacaklarını bildirdi.

Ertan, Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, iç sahada 2 maçlarının kaldığını ve Gençlerbirliği maçında Süper Lig'e çıkmayı garantileme ihtimallerinin olduğunu söyledi.

Gençlerbirliği maçından sonra bir kutlama programlarının olmadığını kaydeden Ertan, şöyle konuştu:

"Tüm kutlamaları sezonun son müsabakası olan Bodrum FK maçından sonra yapacağız, Gençlerbirliği maçında bir kutlama yapmayacağız. Bunun birkaç tane sebebi var. Süper Lig'e yükselsek bile kupa töreni genellikle son maçta oluyor. İkincisi de bu maçta herhangi bir taraftarımızın sahaya girmesi durumunda herhangi bir sebepten dolayı Bodrum maçında cezalı duruma düşebiliriz."

Ertan, Gençlerbirliği maçından sonra taraftarların sahaya girmemeleri gerektiğini belirterek, "Levent Yüksel, Bodrum maçında bizimle olacak ve 'med cezir" şarkısını sesin sahibiyle beraber seslendireceğiz." dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklarla İnciraltı'nda kutladıklarını hatırlatan Ertan, "İnciraltı'nda inşallah o olimpik branşlara ait, olimpik sporların yapılabileceği ve olimpik ölçütlerde tesislerin yapımına da en kısa sürede başlanacak. 23 Nisan'daki organizasyonu Göztepe olimpik branşlarındaki gençlerin, genç neslin ilk çiviyi çaktığı, temel attığı gün olarak görüyorum." diye konuştu.

Ertan, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde mevcut antrenman sahasının yanında kiraladıkları bir saha da olduğunu hatırlatarak, "Oranın kiralık sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyordu. Mevcut sözleşmeyi 1 sene daha uzattık." dedi.

Torbalı'daki altyapı tesisleri konusunun şu anda durduğunu aktaran Ertan, "Bizim özellikle akademi tarafındaki 70-80 dönümlük tamamen kendimizin finanse edeceği, toplu taşımaya yakın, bize yakışan tesis yapabileceğimiz arazi arayışlarımız devam edecek." diye konuştu.

Ertan, Gürsel Aksel Stadı'ndaki dükkanların kiralanması için çalışmaların devam ettiğini belirterek, bu konuyla ilgili yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayınlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildiğini, bunun tamamlanmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı ile kiralama sözleşmesi yapacaklarını söyledi.

Ertan, Gürsel Aksel Stadı'ndaki Göztepe Müzesi ve Oyuncak Müzesini de kulübün kuruluş yıl dönümü 14 Haziran'da açmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

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