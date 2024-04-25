Dolar
32.53
Euro
34.98
Altın
2,329.16
ETH/USDT
3,095.50
BTC/USDT
63,620.00
BIST 100
9,798.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi 62. Kuruluş Yıl Dönümü ve yeni Üye Prof. Dr. Ömer Çınar'ın Ant İçme Töreni'ne katılıyor
logo
Spor, Futbol

Galatasaray, Süper Lig'de üst üste kazanma rekorunu kırmak istiyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın konuk olacağı Yukatel Adana Demirspor'u yenmesi halinde kendisine ait ligde üst üste kazanma rekorunu kıracak.

Can Öcal  | 25.04.2024 - Güncelleme : 25.04.2024
Galatasaray, Süper Lig'de üst üste kazanma rekorunu kırmak istiyor

İstanbul

Sarı-kırmızılı ekip, 34. haftaya 29 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle zirvede giriyor. Ligdeki son 14 maçını kazanan "Cimbom", yarınki karşılaşmadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Geçen sezon 12 ve 25. haftalar arasında üst üste 14 maç kazanarak (biri hükmen) Süper Lig rekorunu kıran sarı-kırmızılılar, bu sezon da aynı başarıyı tekrarladı.

Galatasaray, Yukatel Adana Demirspor deplasmanından 3 puanla ayrılması durumunda kendisine ait üst üste kazanma rekorunu geliştirecek.

Galatasaray'ın gözü Fenerbahçe'nin rekorunda

Sarı-kırmızılılar, yarın Yukatel Adana Demirspor'u mağlup etmesi halinde Fenerbahçe'nin puan rekoruna ortak olacak.

Ligin 1988-1989 sezonunda 93 puan toplayan Fenerbahçe, Süper Lig'in bir sezonda en fazla puan toplayan takımı konumunda bulunuyor.

Galatasaray, Siltaş Yapı Pendikspor galibiyetiyle 90 puana ulaşarak, 3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonundaki kendisine ait puan toplama rekorunu egale etti. Sarı-kırmızılılar, Adana Demirspor karşısında galip gelerek Fenerbahçe'nin puan toplama rekoruna ortak olmak istiyor.

Hedef 100 puanı geçmek

Galatasaray, gözünü 3 haneli puana çevirdi.

Bu sezon ligde oynadığı maçlarda 2,72 puan ortalaması yakalayan sarı-kırmızılı takım, bu performansını devam ettirmesi halinde 100 puan barajını geçecek.

Galatasaray, bunu gerçekleştirmesi durumunda Süper Lig'de 3 haneli puan toplayan ilk takım olacak.

33 hafta sonunda puan rekoru elinde

Okan Buruk, Süper Lig tarihinin en başarılı sezonunu geçiriyor.

Ligde geride kalan 33 maçta 29 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 90 puan toplayan Buruk yönetimindeki Galatasaray, lig tarihinde bu haftayı en fazla puanla geçen takım oldu.

Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılıların bu başarısında başrolü oynadı.

Türkiye'nin en fazla şampiyonluk yaşayan ismi

Okan Buruk, Süper Lig'de futbolcu ve teknik adamlık kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim olarak tarihe adını yazdırdı.

Futbolcu olarak 7 kez kupayı havaya kaldıran Buruk, teknik direktörlük kariyerinde ise 2 kez bu sevinci yaşadı.

Teknik direktör olarak ilk şampiyonluk sevincini Başakşehir'in başında yaşayan Okan Buruk, Süper Lig'de üç farklı takımı şampiyon yapan Mustafa Denizli'nin ardından iki farklı takımı bu başarıya taşıyan ilk Türk teknik adam olarak tarihe geçti.

Buruk, Galatasaray'da Hamza Hamzaoğlu'ndan sonra hem futbolcu hem de teknik adam olarak şampiyonluk yaşayan ikinci isim oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya Dışişleri Bakanı Albares, AA'nın "Kanıt" kitabını inceledi
Yargıtay Başkanlığı seçiminde 25. turda da sonuç çıkmadı
TDK'nin düzenlediği "Doğal Dil İşleme Çalıştayı" Ankara'da başladı
İstanbul'da tutuklanan PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Saim Çakmak'ın ifadesine ulaşıldı
İslahiye'de deprem konutlarının yapımı sürüyor

Benzer haberler

Galatasaray, Süper Lig'de üst üste kazanma rekorunu kırmak istiyor

Galatasaray, Süper Lig'de üst üste kazanma rekorunu kırmak istiyor

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak

Lider Galatasaray, yarın Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak

Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı ağırlayacak

Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı ağırlayacak
Trendyol Süper Lig'de 34. hafta heyecanı yarın tek maçla başlayacak

Trendyol Süper Lig'de 34. hafta heyecanı yarın tek maçla başlayacak
Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de görünüm
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet