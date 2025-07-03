Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı
Beşiktaş Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarının ilk etabını salonda yaptığı antrenmanla tamamladı.
İstanbul
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki idmanda futbolcular, üç grup halinde kuvvet ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.
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Beşiktaş, hazırlıklarının ikinci etabı için yarın özel uçakla Avusturya'nın başkenti Viyana'ya giderek çalışmalarına devam edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.