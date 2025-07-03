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Futbol, Sporcu aileler

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı

Beşiktaş Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarının ilk etabını salonda yaptığı antrenmanla tamamladı.

Ceren Aydınonat  | 03.07.2025 - Güncelleme : 03.07.2025
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki idmanda futbolcular, üç grup halinde kuvvet ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

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Beşiktaş, hazırlıklarının ikinci etabı için yarın özel uçakla Avusturya'nın başkenti Viyana'ya giderek çalışmalarına devam edecek.

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