Ankaragücü ile Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında golsüz berabere kaldı

Ankara
15. dakikada Kitsiou'nun ara pasında soldan ceza sahasına giren Bassogog'un arka direğe kestiği topa ayak koyan Sowe, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Filelerle buluşan top, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
26. dakikada ev sahibi takım gole çok yaklaştı. Umut Meraş'ın hatası sonrası ceza sahasının sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Sowe'un şutunda, top üstten dışarı gitti.
35. dakikada Bassogog'un ceza sahası sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta, top az farkla dışarı çıktı.
39. dakikada Morutan'ın pasıyla topla buluşan Tolga Ciğerci'nin sert şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.
40. dakikada Morutan bu kez topu penaltı noktasının gerisindeki Efkan Bekiroğlu'na çıkardı. Efkan'ın şutunda, sağ köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci Mert Günok iyi uzanarak çıkardı.
47. dakikada Masuaku'nun sol kanattan ortasında ön direkte Muleka kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten dışarı çıktı.
69. dakikada topla hareketlenen Muçi'nin ceza yayından çektiği sert şutta, meşin yuvarlak takım arkadaşı Cenk Tosun'a çarparak auta gitti.
81. dakikada hava topu mücadelesinde yere dengesiz basarak sakatlanan Morutan, acı içinde yerde kaldı. Rumen futbolcu sahayı sedyeyle terk etti.
Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 7 Mayıs'ta Tüpraş Stadı'nda oynanacak.
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Topraktepe: Aldığımız avantajlı skorla turu geçeceğimize inanıyorum
Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, sözlerine sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan MKE Ankaragücü futbolcusu Morutan'a geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı.
İlk yarıda yeterince agresif olamadıklarını ve sıkıntılar çektiklerini anlatan Topraktepe, "İkinci yarı değişikliklerle oyun kontrolünü elimize aldık. İki aşamalı bir tur için ikinci maçta seyircimizin önünde aldığımız avantajlı skorla turu geçeceğimize inanıyorum." dedi.
Kaleci Mert Günok'un zaman geçirdiği yönündeki bir eleştiri üzerine Topraktepe, "Beşiktaş hiçbir zaman öyle plan yapmaz. Kalecisi, oyuncusu böyle bir şey düşünmez." ifadesini kullandı.
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Belözoğlu: İstanbul'da turu geçeceğimizi ümit ediyorum
Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak başladı.
Bu özel günde MKE Ankaragücü taraftarına galibiyeti hediye etmek için sahaya çıktıklarını vurgulayan Belözoğlu, "Taraftarımızın desteği, arzusu takıma net şekilde yansıdı. Elinden geleni yapmaya çalışan oyuncu grubu vardı. Oyuncularımın bugünkü performansından dolayı gurur duyuyorum. Karşımızda çok iyi bir camia, iyi oyuncular vardı. Oyun üstünlüğü bizdeydi. Skoru bulamadık. Çok net pozisyonlarımız var, Bahadır hiç zorlanmadı. Bu oyuncu gurubunun geliştiğini görmek beni mutlu ediyor. Oyunun galibi net şekilde bizdik, skor olarak ümidimiz devam ediyor, İstanbul'da turu geçeceğimizi ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.
Belözoğlu, Morutan'ın sakatlığının ciddi gözüktüğünü ve aşil tendonunun kopup kopmadığının MR'dan sonra belli olacağını belirtti.
İlk yarıdaki oyunlarını öven Belözoğlu, "Yüksek seviye, elit bir oyun oynadık. Dünyanın en iyi takımları bile 90 dakika oynayamıyor. Karşımızda çok özel bir takım vardı. Oyuncu içinde bazı değişiklikler yaptık. Başladığımızla bitirdiğimiz takım arasında farklılıklar vardı, maçın her anını yaşadık. İkinci yarı gel gitler vardı ama ilk yarı çok net oyunu domine ettik. Oyuna 90 dakika hükmetmek kolay değildir. İzleyenlere keyif veren bir oyun oynadık. Kazanan biz olmalıydık." dedi.
Maçlardan sonra soyunma odası koridorlarının kalabalık olmasını eleştiren Belözoğlu, "Türk polisinden şikayetçi olmam. Özel güvenlik var, polis var. Maç bitiyor, içeri girmeye çalışırken yoğunluk oluşuyor. Koridorların bu kadar kalabalık olmasına gerek yok. Geçmişte Türk futbolunda nahoş hadiseler yaşandı. Ama bu kalabalıktan rahatsızım. Oyuncuyla bile konuşurken, soyunma odasına giderken yan yana gelecek durumum olmuyor kalabalıktan." diye konuştu.
Sosyal medyada oyuncusu Flips'in eleştirilmesinin sorulması üzerine Belözoğlu, şu cevabı verdi:
"Sosyal medya sizin için değerli olabilir ama benim için hiç değeri yok. Ankaragücü başımın tacı ama sosyal medya gerçek değil. Hiçbir karşılığı olmadan sosyal medya bir lağım çukuru. Flips elinden geleni yapmaya çalıştı. Eleştirilecek bir performansı yoktu. Sosyal medyada rahat şekilde eşimize, çocuğumuza küfür edecekler. Şikayetçi olunca da 'Aman hapse girmeyelim.' diye yalvaracaklar. Yok öyle bir şey. Bu ülkede bu düzelene kadar mücadele edeceğiz. Bu lağım çukuruyla mücadele edeceğiz sonuna kadar. Kastettiğim Ankaragücü taraftarı değil asla."
Beşiktaş'ın devre arasında 25 milyon avroya transfer yaptığını, MKE Ankaragücü'nün ise toplam 13 milyon avroya kurulduğunu vurgulayan Belözoğlu, "Oyuncularımın bugün eleştirilecek bir şeyi yoktu. Ayrılık mesajı vermedim. 1 yıl daha kontratım var. Oyuncu performansını sosyal medyadan değerlendirecek kadar kendimi bilgisiz görmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Yabancı VAR hakemlerinin de Türk futboluna zarar vereceğini savunan Belözoğlu, "Hakemlerimizin üzerinde ilerleyen süreçte olumsuz etki bırakacak. Hakemler de bu güvensizliği TFF ve kamuoyundan hissediyor. Hakemleri dışarıdan bir bütün olarak görmüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.