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Arda Güler'in gol attığı maçta Real Madrid, Kulüpler Dünya Kupası'nda Pachuca'yı 3-1 yendi

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu'nda İspanyol temsilcisi Real Madrid, Meksika takımı Pachuca'yı 3-1 mağlup etti.

Fatih Erel  | 23.06.2025 - Güncelleme : 23.06.2025
Arda Güler'in gol attığı maçta Real Madrid, Kulüpler Dünya Kupası'nda Pachuca'yı 3-1 yendi

İstanbul

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde oynanan H Grubu maçında Real Madrid ile Pachuca karşılaştı.

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Maçın 7. dakikasında Real Madrid, Asencio'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Real Madrid, 35. dakikada Jude Bellingham'ın golüyle 1-0 öne geçerken İspanyol takımında ilk 11'de maça başlayan milli futbolcu Arda Güler, 43. dakikada farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

Real Madrid, 70. dakikada Valverde'nin golü ile farkı üçe çıkarsa da Pachuca, 80. dakikada Montiel'in golüyle farkı ikiye indirdi. Maçta başka gol olmayınca Real Madrid, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Real Madrid, H Grubu'nda 2 maçta 4 puana ulaşırken Pachuca ise henüz puan alamadı.

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