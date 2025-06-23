Arda Güler'in gol attığı maçta Real Madrid, Kulüpler Dünya Kupası'nda Pachuca'yı 3-1 yendi
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu'nda İspanyol temsilcisi Real Madrid, Meksika takımı Pachuca'yı 3-1 mağlup etti.
İstanbul
ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde oynanan H Grubu maçında Real Madrid ile Pachuca karşılaştı.
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Maçın 7. dakikasında Real Madrid, Asencio'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Real Madrid, 35. dakikada Jude Bellingham'ın golüyle 1-0 öne geçerken İspanyol takımında ilk 11'de maça başlayan milli futbolcu Arda Güler, 43. dakikada farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.
Real Madrid, 70. dakikada Valverde'nin golü ile farkı üçe çıkarsa da Pachuca, 80. dakikada Montiel'in golüyle farkı ikiye indirdi. Maçta başka gol olmayınca Real Madrid, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Real Madrid, H Grubu'nda 2 maçta 4 puana ulaşırken Pachuca ise henüz puan alamadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.