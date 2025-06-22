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Spor, Futbol

Kasımpaşa, Burak Yılmaz ile yollarını ayırdı

Kasımpaşa Kulübü ile teknik direktör Burak Yılmaz yollarını ayırdı.

Süha Gür  | 22.06.2025 - Güncelleme : 22.06.2025
Kasımpaşa, Burak Yılmaz ile yollarını ayırdı

İstanbul

Yılmaz, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Futbolda fikir ayrılıkları olacaktır ki bunlar çok doğal, önemli olan kırmadan kırılmadan ayrılabilmek, Kasımpaşa camiası gönlüm hep sizinle. Başarılar dilerim." ifadelerine yer verdi.

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Kasımpaşa, 14 Haziran'da "Burak Yılmaz yönetiminde yeni sezona aynı inanç ve kararlılıkla devam ediyoruz. Birlikte daha güçlüyüz, birlikte daha kararlıyız." mesajıyla 39 yaşındaki teknik direktörle devam edileceği yönünde açıklama yapmıştı.

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