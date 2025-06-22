Kasımpaşa, Burak Yılmaz ile yollarını ayırdı

İstanbul
Yılmaz, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Futbolda fikir ayrılıkları olacaktır ki bunlar çok doğal, önemli olan kırmadan kırılmadan ayrılabilmek, Kasımpaşa camiası gönlüm hep sizinle. Başarılar dilerim." ifadelerine yer verdi.
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Kasımpaşa, 14 Haziran'da "Burak Yılmaz yönetiminde yeni sezona aynı inanç ve kararlılıkla devam ediyoruz. Birlikte daha güçlüyüz, birlikte daha kararlıyız." mesajıyla 39 yaşındaki teknik direktörle devam edileceği yönünde açıklama yapmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.