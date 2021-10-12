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Spor

Galatasaray stadyum isim hakkına ilişkin reklam ve sponsorluk anlaşması imzaladı

Galatasaray Kulübü, Timur Şehircilik Planlama A.Ş ile 10 sezon için stat isim hakkına ilişkin sponsorluk ve reklam tanıtım sözleşmesi imzalandığını açıkladı.

Süha Gür   | 12.10.2021
Galatasaray stadyum isim hakkına ilişkin reklam ve sponsorluk anlaşması imzaladı

Istanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Timur Şehircilik Planlama A.Ş arasında 5 sezonu opsiyonlu olmak üzere toplamda 10 (5+5) sezon için 725.000.000 TL + KDV değerinde stat isim hakkına ilişkin sponsorluk ve reklam tanıtım sözleşmesi imzalanmıştır.

İşbu tutarın 652.500.000 TL + KDV'si şirketimize, geri kalan 72.500.000 TL + KDV ise Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne ödenecektir."

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