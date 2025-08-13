Dolar
40.73
Euro
47.76
Altın
3,360.51
ETH/USDT
4,682.10
BTC/USDT
120,602.00
BIST 100
10,955.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı"na katılıyor. Çanakkale merkeze bağlı Denizgöründü Köyü yakınlarındaki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
logo
Spor, Futbol

Mauro Icardi, maçlarda forma giymek için sabırsızlanıyor

Galatasaray Futbol Takımı Kaptanı Mauro Icardi, sakatlığını tamamen atlattığını belirterek sarı-kırmızılı taraftarlarla maçlarda buluşmak için sabırsızlandığını söyledi.

Emrah Oktay  | 13.08.2025 - Güncelleme : 13.08.2025
Mauro Icardi, maçlarda forma giymek için sabırsızlanıyor Fotoğraf: Cemal Yurttaş/AA

İstanbul

Arjantinli yıldız, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeni sezona başladıkları için mutlu olduklarını aktaran Icardi, "Yıllar sonra kaptanlığı Muslera'dan devralmak benim için çok büyük bir gurur. Bu kulübü her zaman gururla temsil ettim, takım arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalıştım. Şimdi de kaptan olarak temsil edeceğim için çok mutluyum." diye konuştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Geçen yıl kasım ayında yaşadığı sakatlıkla sezonu kapatan tecrübeli santrfor durumuyla ilgili, "Bir aydır takımla antrenmana çıkıyorum. En kısa sürede ilk maçıma çıkmak ve takımıma saha içinde de destek olmak istiyorum. Bu sezon birçok hedefimiz var. Yüksek seviyede mücadele vererek yeniden şampiyon olmak istiyoruz. Üç sezon üst üste şampiyon olduk ve bunu devam ettirmeyi hedefliyoruz. Galatasaray'ı çok özledim. Sahada taraftarlarla bir araya gelmek için sabırsızlıkla çalışıyorum ve bekliyorum." ifadelerini kullandı.

"Futbolun ötesinde bir dostluğumuz var"

Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımda futbolun ötesinde bir dostluk olduğunu söyledi.

Fernando Muslera ve Dries Mertens'in takımdan ayrılmasının soyunma odasındaki atmosferi nasıl etkilediğinin sorulması üzerine Icardi, "Nando ve Dries özlenecek ve sevdiğimiz insanlar. Önemli karakterlerdi. Aynı zamanda çok karizma ve karakter sahibi, saha içinde ve dışında bize destek olacak yeni arkadaşlarımız da geliyor. Büyük bir aileyiz ve her zaman çok iyi bir atmosfer var. Zaten futbolun ötesinde bir dostluğumuz var. Geçtiğimiz yıllarda galibiyetleri ve şampiyonluğu getiren de bu oldu. Her gün birlikte olduğumuz için aile ortamı başarımız için en önemli etkenlerden biri." değerlendirmesinde bulundu.


- "Şampiyon olarak geri ödemem gereken bir borç var"

Sarı-kırmızılı futbolcu, taraftarlarla kurduğu bağın kendisi için önemine değinerek, "Benim için de gol atıp, galibiyetler getirip, şampiyon olarak geri ödemem gereken bir borç var." dedi.

Galatasaray'da geçirdiği 3 sezonu değerlendiren Icardi, "Üç yıl önce geldiğimde benim için yeni bir meydan okumaydı. Daha farklı bir deneyimdi. Şimdi geçtiğimiz sezonlara, kulübe, etrafımdaki insanlara, taraftarlara ve en önemlisi çocuklara gururla bakıyorum. Onlarla farklı bir bağ kurdum. Onların Galatasaray aşklarının ne kadar arttığını görüyorum. Gurur duyduğum ve bana zevk veren, keyif aldığım bir şey. İnsanların futbolun ötesinde bir bağ kurabiliyor olması bence farklı bir duygu. Benim için de gol atıp, galibiyetler getirip, şampiyon olarak geri ödemem gereken bir borç var." şeklinde görüş belirtti.


- "Kerem Aktürkoğlu'na en iyi dileklerimi iletebilirim"

Mauro Icardi, Portekiz'in Benfica takımında forma giyen ve Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na iyi dileklerini iletti.

Kerem'in Fenerbahçe'ye gelme ihtimalinden bahsedilmesi üzerine 32 yaşındaki yıldız santrfor, "Kerem Aktürkoğlu konusunda çok şey söyleyemem. Bu olur mu olmaz mı bilmiyorum. Henüz net bir şey yok. Dün oynadı. Hala Benfica'nın oyuncusu. Galatasaray için de çok önemli bir insandı. Galatasaray ile büyüdüğünü söyleyebiliriz. Ona en iyi dileklerimi iletebilirim. Çünkü beraber geçirdiğimiz zaman çok kıymetliydi. Benim de sevdiğim, benim için değerli olan bir insan. Kariyerinde başarılar dilerim. Kariyeri ve milli takım için bir artıysa yapabilecek bir şey yok. Kendi kararı." diye konuştu.

"Kulübün amacı üst üste 4. kez şampiyon olmak"

Arjantinli yıldız, Trenyol Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise üst turları hedeflediklerini belirtti.

Icardi, yeni sezondaki hedefleriyle ilgili, şunları kaydetti:

"Kulübün amacı kazanmaya devam etmek ve üst üste 4. kez şampiyon olmak. Geldiğimden beri amacımız şampiyon olmaktı. Hep şampiyon olmak, Türkiye'nin en iyisi olmak istedik ve 3 senede de bunu başardık. Bu büyük yolda devam etmek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde ise en iyisini yapmaya çalışacağız ve en ileri gideceğiz. Yeni formatta evimizde 4 maçımız olacak. Taraftarımız bize destek olacak. Her oyuncu en ileriye gitmek ve her maçı kazanmak ister. Biz de buna odaklanıp maç maç gideceğiz."

"Osimhen ile çok keyif alacağımıza eminiz"

Icardi, geçen sezon gol krallığına ulaşan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen ile keyif alacakları bir sezon geçireceklerini söyledi.

Kendisinin sakatlığından dolayı geçen sezon birlikte fazla forma giyemediklerini hatırlatan Icardi, "Maalesef geçen sezon ikimizin bir arada oynadığı az sayıda maç oldu. Çok keyifli anlardı ama bütün yılın keyfini çıkartamadık. En önemlisi şampiyon olmaktı. Bu sezon da devam etmek istiyoruz. Victor ve benim de ötemde antrenmanlarda yüksek performans gösteren ve dakika almak için mücadele eden birçok oyuncu var. Bu oyuncularla birlikte galip olacağız. Osimhen geçen sezon gol kralı oldu. Bu sezon da birlikte oynayacağız. Çok keyif alacağımıza eminiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mersin ve Çanakkale'de çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor
AJet'in yeni bir uçağı daha İstanbul'a geldi
Kolasından ölü arı çıkan kişi, ABD'li küresel firmaya karşı hukuk mücadelesi başlattı
Tekirdağ'daki Yazır Göleti'nin su seviyesi kuraklığın etkisiyle yüzde 4'e düştü
Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı 12 kişi Gürcistan'da gözaltına alındı

Benzer haberler

Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer: Çok iyi hazırlandık ve yarınki maça hazırız

Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer: Çok iyi hazırlandık ve yarınki maça hazırız

Mauro Icardi, maçlarda forma giymek için sabırsızlanıyor

"4 kıta, 14 ülkeden 17 yabancı futbolcu"

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 256. randevusunda

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 256. randevusunda
Antalyaspor, Süper Lig'de 9 sezon sonra "ilk" peşinde

Antalyaspor, Süper Lig'de 9 sezon sonra "ilk" peşinde
Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba

Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet