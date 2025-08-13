Dolar
Spor

Beşiktaş, Can Keleş'i Kocaelispor'a kiraladı

Beşiktaş Kulübü, genç oyuncusu Can Keleş'i Kocaelispor'a kiraladığını açıkladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 13.08.2025 - Güncelleme : 13.08.2025
Beşiktaş, Can Keleş'i Kocaelispor'a kiraladı

İstanbul

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Can Keleş, 2025-26 sezonu sonuna kadar Kocaelispor’a geçici transfer olmuştur. Can Keleş’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

İlgili konular
