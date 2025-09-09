Dolar
Spor, Futbol

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco getirildi

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco getirildi.

Can Öcal  | 09.09.2025 - Güncelleme : 09.09.2025
Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco getirildi

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 39 yaşındaki teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalanacağını aktarıldı.

Tedesco'nun yardımcılığını eski Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül'ün yapacağı kaydedildi.

Son olarak Belçika Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Domenico Tedesco, Leipzig, Spartak Moskova, Schalke 04 ve Erzgebirge Aue'de teknik direktör olarak görev aldı.

