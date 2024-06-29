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Spor

23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Avrupa üçüncüsü oldu

23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, IWBF (Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu) Avrupa Şampiyonası üçüncülük maçında İtalya'yı 67-56 yenerek bronz madalya kazandı.

Emre Doğan  | 29.06.2024 - Güncelleme : 30.06.2024
23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Avrupa üçüncüsü oldu

Istanbul

Ay-yıldızlı ekip, İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen turnuvanın üçüncülük müsabakasında İtalya ile karşı karşıya geldi.

Türkiye, İtalya'yı 67-56 mağlup ederek şampiyonayı üçüncü tamamladı ve bronz madalyanın sahibi oldu.

IWBF Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Almanya'ya 60-40 üstünlük kuran Büyük Britanya, şampiyonluğa ulaştı.

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