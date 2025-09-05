Dolar
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda C ve D Grubu'nda 5. maçlar tamamlandı

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) C ve D Grubu'nda 5. maçlar tamamlandı.

Emre Doğan  | 05.09.2025 - Güncelleme : 05.09.2025
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda C ve D Grubu'nda 5. maçlar tamamlandı

Riga

Kıbrıs Rum Kesimi'nin Limassol kentinin ev sahipliği yaptığı C Grubu ile Polonya'nın Katowice şehrindeki D Grubu'nda oynanan son müsabakaların ardından son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

C Grubu'nda İtalya ve Yunanistan'ın ardından Bosna Hersek ile Gürcistan, son 16 biletini almayı başardı. Son Avrupa şampiyonu İspanya ile Kıbrıs Rum Kesimi turnuvaya veda etti.

D Grubu'nda Fransa, Polonya, Slovenya ve İsrail, son 16 turuna yükseldi. Belçika ile İzlanda ise elendi.

EuroBasket 2025'te C ve D Grubu'nda son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde:

7 Eylül Pazar:

12.00 Polonya-Bosna Hersek

15.15 Fransa-Gürcistan

18.30 İtalya-Slovenya

21.45 Yunanistan-İsrail

Sonuçlar

Turnuvada C ve D Grubu'nda oynanan 5. maçlarda şu sonuçlar alındı:

C Grubu

Bosna Hersek-Gürcistan: 84-76

İtalya-Kıbrıs Rum Kesimi: 89-54

İspanya-Yunanistan: 86-90

D Grubu

Fransa-İzlanda: 114-74

İsrail-Slovenya: 96-106

Polonya-Belçika: 69-70

Puan durumu

Gruplarda yapılan 5. ve son karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şöyle:

C Grubu

TakımOGMAYAv.Puan
1.Yunanistan541432354789
2.İtalya541396333639
3.Bosna Hersek532401401-8
4.Gürcistan523367386-197
5.İspanya523397354437
6.Kıbrıs Rum Kesimi5-5295460-1655

D Grubu

TakımOGMAYAv.Puan
1.Fransa541461391709
2.Polonya532400387138
3.Slovenya532469452178
4.İsrail532417401168
5.Belçika523363403-407
6.İzlanda5-5363439-765
