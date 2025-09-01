Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBF Başkanı Türkoğlu'na tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu 4. maçında Estonya'yı 84-64 mağlup etmesinin ardından Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu telefonla arayarak kutladı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'de gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Teşkilatı zirvesi dönüşü uçakta yaptığı telefon görüşmesinde Hidayet Türkoğlu ile sporcular ve başantrenör Ergin Ataman'a tebriklerini iletti.
A Milli Basketbol Takımı, organizasyonda ilk 3 maçını kazanarak son 16'ya kalmayı daha önce garantilerken Estonya galibiyetiyle ilk 2'deki yerini kesinleştirdi.
Milliler, 3 Eylül Çarşamba günü Sırbistan ile grup liderliği maçına çıkacak.