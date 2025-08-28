Dolar
Spor, Basketbol

Shane Larkin, EuroBasket 2025'te madalya kazanacaklarına inanıyor

Milli basketbolcu Shane Larkin, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) iyi mücadele etmeleri halinde madalya kazanma şanslarının çok yüksek olduğunu belirtti.

Emre Doğan  | 28.08.2025 - Güncelleme : 28.08.2025
Shane Larkin, EuroBasket 2025'te madalya kazanacaklarına inanıyor Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

Riga

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 A Grubu'ndaki ilk maçında ev sahibi Letonya'yı 93-73 mağlup ederek turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı.

Milliler, gruptaki ikinci müsabakada yarın saat 14.45'te Çekya'nın karşısına çıkacak. Ay-yıldızlı ekibin 32 yaşındaki şutör oyun kurucusu Larkin, Çekya mücadelesi öncesinde Arena Riga'da gerçekleştirilen antrenmanın ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Şampiyonaya kazanarak başladıkları için çok iyi hissettiğini dile getiren Shane Larkin, "Büyük bir taraftar desteğini arkasına alan ev sahibi takıma karşı oynamamıza rağmen önemli bir galibiyet elde ettik. Sakin kalmak ve odaklanmak zorundayız çünkü bu, uzun bir turnuva. Bir maçı kazanmamız bir şeyi değiştirmez. İyi başladığımız için mutluyuz ama daha yapacak çok işimiz var. Önümüzdeki maçlara konsantre olmalıyız. Letonya karşısında gösterdiğimiz performansı sürdürmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

"Herkesin motivasyonu madalya kazanmak"

Shane Larkin, 2025 Avrupa Şampiyonası'na madalya kazanmak için geldiklerini dile getirdi.

Letonya karşısında aldıkları galibiyetin öz güven açısından önemini vurgulayan milli basketbolcu, şunları kaydetti:

"Herkesin motivasyonu madalya kazanmak. Buraya madalya almaya geldik. Bunun için mücadele ediyoruz ve buna odaklandık. Kendimize güveniyoruz. Bunu yapabileceğimize inanıyoruz. Her maç sahaya çıkıp mücadele etmeliyiz. Her müsabaka, Letonya maçı gibi gitmeyecek. Birlikte kaldığımız ve her maç savaştığımız sürece madalya kazanma şansımızın çok yüksek olduğunu düşünüyorum."

