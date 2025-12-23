Dolar
42.82
Euro
50.62
Altın
4,488.41
ETH/USDT
2,966.60
BTC/USDT
87,517.00
BIST 100
11,317.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Iğdır'da Tekelti Dağı sisler arasında görüntülendi

Iğdır'ın yüksek kesimleri ve Tekelti Dağı, bölgede etkili olan sis bulutları arasında görüntülendi.

Bülent Mavzer  | 23.12.2025 - Güncelleme : 23.12.2025
Iğdır'da Tekelti Dağı sisler arasında görüntülendi Fotoğraf: Bülent Mavzer/AA

Iğdır

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Iğdır'ın yüksek kesimlerinde sis etkili oluyor.

Kentin güneyindeki Aras Dağları sislerle kaplanırken Tuzluca ilçesindeki 2 bin 550 metre rakımlı Tekelti Dağı'nın bir bölümü de sisle kaplandı.

Doğa turizmi açısından Iğdır'ın önemli zenginliklerinden olan Tekelti Dağı, etrafını saran sis bulutlarıyla görüntülendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hacı adayları vize işlemlerini "Saudi Visa Bio" uygulaması üzerinden yapabilecek
Kısa vadeli yağışlara rağmen kuraklık etkileri devam ediyor
Türkiye'de sonbahar yağışları uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 18 azaldı
Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
TİKA, Cibuti’de balıkçılar için tekne üretim atölyesi kurdu

Benzer haberler

Iğdır'da Tekelti Dağı sisler arasında görüntülendi

Iğdır'da Tekelti Dağı sisler arasında görüntülendi

Iğdır FK'de hedef yenilmezlik serisini 5 maça çıkarmak

Türkiye'nin en kirli havasına sahip Iğdır'da bol oksijen için ağaçlandırma hamlesi

"Ağrı Dağı'nın kovboyları" eğittikleri yılkı atlarıyla sürüleri kontrol ediyor

"Ağrı Dağı'nın kovboyları" eğittikleri yılkı atlarıyla sürüleri kontrol ediyor
Ağrı Dağı çevresindeki otlaklarda morkaraman ırkı damızlık koyun yetiştiriliyor

Ağrı Dağı çevresindeki otlaklarda morkaraman ırkı damızlık koyun yetiştiriliyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet