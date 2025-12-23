Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis görüş mesafesini düşürdü.
Düzce
İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Seymenler, Bakacak, Karanlıkdere ve Taşaltı mevkilerinde sis etkili oldu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu güzergahı kullanan sürücüler yolda dikkatli ilerledi.
Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri sise karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.