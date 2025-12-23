Dolar
42.82
Euro
50.62
Altın
4,488.41
ETH/USDT
2,966.60
BTC/USDT
87,517.00
BIST 100
11,317.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis görüş mesafesini düşürdü.

Murat Ataseven  | 23.12.2025 - Güncelleme : 23.12.2025
Bolu Dağı'nda sis etkili oldu Fotoğraf: Murat Ataseven/AA

Düzce

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Seymenler, Bakacak, Karanlıkdere ve Taşaltı mevkilerinde sis etkili oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu güzergahı kullanan sürücüler yolda dikkatli ilerledi.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri sise karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kısa vadeli yağışlara rağmen kuraklık etkileri devam ediyor
Türkiye'de sonbahar yağışları uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 18 azaldı
Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
Iğdır'da Tekelti Dağı sisler arasında görüntülendi
İstanbul'da haftanın ikinci iş gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor

Benzer haberler

Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

Hindistan'da hava kirliliğinin yol açtığı sis, uçuşlarda aksaklıklara neden oldu

Yığılca, kış aylarında da mağara ve şelaleleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor

İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nda sis etkili oldu

İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nda sis etkili oldu
Samsun'da kar altındaki Dürtmen Dağı'nda oluşan sis dronla görüntülendi

Samsun'da kar altındaki Dürtmen Dağı'nda oluşan sis dronla görüntülendi
Yaralıgöz Dağı'ndaki kar ve sis dron ile görüntülendi

Yaralıgöz Dağı'ndaki kar ve sis dron ile görüntülendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet