Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Türkiye, Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda gruplarda 4’te 4 yaptı

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu 4. maçında Türkiye, Estonya'yı 84-64 mağlup etti.

Emre Doğan  | 01.09.2025 - Güncelleme : 01.09.2025
Riga

Daha önce son 16 turuna yükselmeyi garantileyen A Milli Takım, bu sonuçla grupta 4'te 4 yaparken, Estonya ise üçüncü yenilgisini yaşadı.

İki takımın da skor üretmekte zorlandığı ilk 4 dakikada milliler 7 sayı kaydedebilirken, Estonya ise sadece bir kez dış atıştan isabet bulabildi. Üç sayı çizgisinin gerisinden peş peşe bulduğu basketlerle toparlanan Türkiye, 7. dakikada 12 sayılık fark yakaladı: 5-17. Karşılıklı basketlere sahne olan kalan bölümde farkı koruyan ay-yıldızlılar, ilk periyodu 25-13 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte savunmasını sertleştiren ve organize hücumlardan bulduğu sayılarla farkı açan milli takım, soyunma odasına 46-27 üstün gitti.

Üçüncü periyotta Türkiye, Ercan Osmani ile skor üretti. Tass ve Kullamae'nin basketleriyle toparlanan Estonya, 29. dakikada farkı 12'ye indirdi: 46-58. Milliler, son 1 dakika 59 saniyede 7-0'lık seri yakalarken Estonya'nın son saniyedeki üç sayılık basketi ile dördüncü çeyrek 65-49 ay-yıldızlılar lehine tamamlandı.

Karşılaşmanın dördüncü ve son çeyreğinde Estonya, dış atışlardan bulduğu basketlerle farkı 12'ye (55-67) kadar indirdi. Alperen Şengün ve Şehmus Hazer ile kritik anlarda bulduğu sayılarla farkı yeniden açan Türkiye, karşılaşmadan 84-64 galibiyetle ayrıldı.

Alperen'den ilk

A Milli Takım'ın yıldız basketbolcusu Alperen Şengün, karşılaşmada 21 sayı, 8 ribaunt ve 5 asistlik performans sergiledi. Alperen, son 30 yılı aşkın sürede EuroBasket'te üst üste 3 maçta 20 sayı, 5 ribaunt ve 5 asist barajını geçen ilk oyuncu oldu.

Türkiye, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı 4 karşılaşmanın 3'ünden 20 ve üzeri farkla galip ayrıldı. Letonya ve Estonya'ya 20 sayı üstünlük kuran milliler, Portekiz karşısında 41 sayı farkla galip geldi. Ay-yıldızlılar, Çekya'ya ise 14 sayılık üstünlük kurdu.

A Milli Takım, A Grubu'ndaki 5. ve son maçında 3 Eylül Çarşamba günü saat 21.15'te Sırbistan ile karşılaşacak.

