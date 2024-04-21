MSB: İlk milli deniz topu, liman ve deniz testlerine hazır hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul Tersanesi Komutanlığı ile Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'nin (MKE) geliştirdiği ilk milli deniz topunun, liman ve deniz testlerine hazır hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı tasarım ve performans sorumluluğunda, Tersaneler Genel Müdürlüğümüze bağlı İstanbul Tersanesi Komutanlığı ve MKE tarafından geliştirilen ilk 76/62 mm milli deniz topumuz, TCG AKHİSAR'a (P-1220) monte edilerek liman ve deniz testlerine hazır hale getirildi." ifadesine yer verildi.
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Millî Savunma Bakanlığı tasarım ve performans sorumluluğunda; Tersaneler Genel Müdürlüğümüze bağlı İstanbul Tersanesi Komutanlığı ve MKE AŞ ile birlikte geliştirilen ilk 76/62 mm Millî Deniz Topumuz TCG AKHİSAR’a (P-1220) monte edilerek liman ve deniz testlerine hazır hâle… pic.twitter.com/jB8q0QGm4D— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 21, 2024